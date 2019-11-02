Столько позитива! Потап и Каменских в мини шортах очаровали яркими фото из Мексики

Потап и Настя Каменских не смогли отказать себе в удовольствии отправиться на каникулы в Мексику. Пара наслаждается местными экзотическими видами, релаксирует на пляже, много гуляет и любуется достопримечательностями Канкуна и окресностей, но и не забывает о регулярных занятиях спортом – утренние пробежки вошли у артистов в привычку. Ежедневно влюбленные "снабжают" поклонников новой порцией ярких и красочных снимков в Instagram, на котрых делятся своими эмоциями и впечатлениями от мексиканского отпуска.

Так, певица показала, в каком виде вышла на очередную утреннюю тренировку с мужем - короткие спортивные шорты лавандового оттенка черный топ, который позволил полюбоваться плоским животиком спортивной звезды, и полное отсутствие макияжа. Пока Настя позировала, Потап держал камеру и делал совместный снимок.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Позже продюсер опубликовал на своей странице яркое и "живое" фото с любимой женой. Пара позировала на фоне локации, украшенной специально ко Дню мертвых – так в Мексике называют Хэллоуин, который широко отмечают 1 ноября.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com realpotap)

Настя и Потап облачились в белые футболки, певица предпочла надеть короткие черные шорты, кепку и массивные белые кроссовки. Похоже, звезда прибывала в прекрасном настроении – она широко улыбалась, раскинув руки. Потап также демонстрировал расслабленный курортный образ.

Поклонники оценили насыщенный день пары и не смогли оставить Потапа и Настю без комплимента.

Какая пара красивая

Класс

Любимки

Какие вы суперские, от вас столько позитива! Новые песни и клипы ваши, умнички! Умеете отдыхать и пахать как пчелки!

Ну ти Потапа змінила! Супер

Вы такая милая пара

Красавичики

Скриншот комментариев

Судя по "сториз" влюбленных, они отправились в местный зоозаповедник, где посмотрели вблизи на экзотических розовых фламинго. Не обошлось и без снимка на лоне природы.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Ранее Настя Каменских соблазнила роскошным "видом сзади" на фоне зеленых пейзажей.