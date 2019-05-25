Столько любви: Каменских осыпала мужа нежными поцелуями на трогательном видео

На днях состоялось радостное событие в жизни украинских артистов - 23 мая Настя Каменских и Потап официально оформили свои отношения. На пышной свадьбе в ресторане под Киевом побывало множество звездных гостей - не обошлось без трогательных и веселых моментов. К примеру, сама пара повеселила всех зажигательным исполнением своего старого хита "Не пара". А уже 25 мая молодожены улетели в свадебное путешествие.

Сначала Потап показал их милое фото возле частного самолета - именно на нем влюбленные вместе с друзьями отправились в медовый месяц. А чуть позже Настя буквально довела поклонников до слез умиления невероятно нежным видео с новоиспеченным мужем.

Певица опубликовала в Instagram ролик из самолета. На видео они с Потапом сидят рядышком и Настя мило целует любимого в губы, после чего осыпает поцелуями все его лицо. Тот счастливо жмурится и улыбается. Артистка держит в руке бокал шампанского, также можно увидеть накрытый стол с закусками и фруктами.

Каменских оставила лишь красноречивый хештег "#honeymoon".

Видео: Настя Каменских и Потап улетели в свадебное путешествие (instagram.com/kamenskux)

Подписчики знаменитости оставили множество умиленных комментариев и поздравлений молодоженам, отметив, что в этом видео невероятно много любви.

"Как можно быть такими милыми?"

"Нежные какие! Счастья вам, дорогие"

"Как же приятно смотреть на вас"

"Обожаю Вас. Как котята"

"Потап похож на кота которого гладят!!)) Хорошего отдыха. Может назад вас уже будет лететь трое?)))"

"Боже, як це ніжно і мило"

"Какая нежность"

"Столько любви во всем"

"Потап тает как мороженое...Пусть так будет вечно..."

"Когда ещё Лёша был так счаслив. Он просто тает... Живет в своем мире, никуда не хочет отходить и никому отдавать) Это очень мило и очень круто. Счастья Вам, смотрел бы на это вечно)"

"Какие нежняшки"

"Не могу налюбоваться этой парой"

"На любовь можно смотреть бесконечно"

"Блин,какие Вы классные"

"Плачу от счастья, никогда так не радовалась. можно смотреть вечно на Вашу любовь"

Ранее Настя также опубликовала несколько фото в свадебном платье, отметив, что это "был волшебный день".

Фото: Настя Каменских в свадебном наряде (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала нежным свадебным фото с Потапом.

Также сообщалось, что гости вечера развлекались под песни зажигательной Верки Сердючки. Соответствующее видео даже сняла Маша Ефросинина, которая посетила свадьбу Потапа и Насти вместе со своим мужем Тимурм Хромаевым.

Кстати, Потап подтвердил свадьбу с Каменских откровенным клипом-посвящением. В песне "Константа" есть трогательные слова: "У нас будут красивые дети". Песню Потап представил 23 мая перед самой свадьбой.