Столько любви: Каменских осыпала мужа нежными поцелуями на трогательном видео

Молодожены на частном самолете улетели в свадебное путешествие
На днях состоялось радостное событие в жизни украинских артистов - 23 мая Настя Каменских и Потап официально оформили свои отношения. На пышной свадьбе в ресторане под Киевом побывало множество звездных гостей - не обошлось без трогательных и веселых моментов. К примеру, сама пара повеселила всех зажигательным исполнением своего старого хита "Не пара". А уже 25 мая молодожены улетели в свадебное путешествие.
Сначала Потап показал их милое фото возле частного самолета - именно на нем влюбленные вместе с друзьями отправились в медовый месяц. А чуть позже Настя буквально довела поклонников до слез умиления невероятно нежным видео с новоиспеченным мужем.
Певица опубликовала в Instagram ролик из самолета. На видео они с Потапом сидят рядышком и Настя мило целует любимого в губы, после чего осыпает поцелуями все его лицо. Тот счастливо жмурится и улыбается. Артистка держит в руке бокал шампанского, также можно увидеть накрытый стол с закусками и фруктами.
Каменских оставила лишь красноречивый хештег "#honeymoon".
Видео: Настя Каменских и Потап улетели в свадебное путешествие (instagram.com/kamenskux)
Подписчики знаменитости оставили множество умиленных комментариев и поздравлений молодоженам, отметив, что в этом видео невероятно много любви.
Ранее Настя также опубликовала несколько фото в свадебном платье, отметив, что это "был волшебный день".
Фото: Настя Каменских в свадебном наряде (instagram.com/kamenskux)
Напомним, ранее Настя Каменских растрогала нежным свадебным фото с Потапом.
Также сообщалось, что гости вечера развлекались под песни зажигательной Верки Сердючки. Соответствующее видео даже сняла Маша Ефросинина, которая посетила свадьбу Потапа и Насти вместе со своим мужем Тимурм Хромаевым.
Кстати, Потап подтвердил свадьбу с Каменских откровенным клипом-посвящением. В песне "Константа" есть трогательные слова: "У нас будут красивые дети". Песню Потап представил 23 мая перед самой свадьбой.