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Столько любви: Каменских осыпала мужа нежными поцелуями на трогательном видео


Молодожены на частном самолете улетели в свадебное путешествие

На днях состоялось радостное событие в жизни украинских артистов - 23 мая Настя Каменских и Потап официально оформили свои отношения. На пышной свадьбе в ресторане под Киевом побывало множество звездных гостей - не обошлось без трогательных и веселых моментов. К примеру, сама пара повеселила всех зажигательным исполнением своего старого хита "Не пара". А уже 25 мая молодожены улетели в свадебное путешествие.

Сначала Потап показал их милое фото возле частного самолета - именно на нем влюбленные вместе с друзьями отправились в медовый месяц. А чуть позже Настя буквально довела поклонников до слез умиления невероятно нежным видео с новоиспеченным мужем.

Певица опубликовала в Instagram ролик из самолета. На видео они с Потапом сидят рядышком и Настя мило целует любимого в губы, после чего осыпает поцелуями все его лицо. Тот счастливо жмурится и улыбается. Артистка держит в руке бокал шампанского, также можно увидеть накрытый стол с закусками и фруктами.

Каменских оставила лишь красноречивый хештег "#honeymoon".

Видео: Настя Каменских и Потап улетели в свадебное путешествие (instagram.com/kamenskux)

Подписчики знаменитости оставили множество умиленных комментариев и поздравлений молодоженам, отметив, что в этом видео невероятно много любви.

  • "Как можно быть такими милыми?"
  • "Нежные какие! Счастья вам, дорогие"
  • "Как же приятно смотреть на вас"
  • "Обожаю Вас. Как котята"
  • "Потап похож на кота которого гладят!!)) Хорошего отдыха. Может назад вас уже будет лететь трое?)))"
  • "Боже, як це ніжно і мило"
  • "Какая нежность"
  • "Столько любви во всем"
  • "Потап тает как мороженое...Пусть так будет вечно..."
  • "Когда ещё Лёша был так счаслив. Он просто тает... Живет в своем мире, никуда не хочет отходить и никому отдавать) Это очень мило и очень круто. Счастья Вам, смотрел бы на это вечно)"
  • "Какие нежняшки"
  • "Не могу налюбоваться этой парой"
  • "На любовь можно смотреть бесконечно"
  • "Блин,какие Вы классные"
  • "Плачу от счастья, никогда так не радовалась. можно смотреть вечно на Вашу любовь"

Ранее Настя также опубликовала несколько фото в свадебном платье, отметив, что это "был волшебный день".

Фото: Настя Каменских в свадебном наряде (instagram.com/kamenskux)

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала нежным свадебным фото с Потапом.

Также сообщалось, что гости вечера развлекались под песни зажигательной Верки Сердючки. Соответствующее видео даже сняла Маша Ефросинина, которая посетила свадьбу Потапа и Насти вместе со своим мужем Тимурм Хромаевым. 

Кстати, Потап подтвердил свадьбу с Каменских откровенным клипом-посвящением. В песне "Константа" есть трогательные слова: "У нас будут красивые дети". Песню Потап представил 23 мая перед самой свадьбой.

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