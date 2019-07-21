Столько любви и гармонии: Осадчая умилила сеть новыми фото из Юрмалы

Катя Осадчая устроила велосипедный пробег по Юрмале
Катя Осадчая в Юрмале на фестивале Лаймы Вайкуле не только успевает встречаться со знаменитостями и радовать своих поклонников чудесными образами в восхитительных нарядах, но и наслаждаться велосипедным пробегом в латвийском городе-курорте. Известная телеведущая рассказала на своей страничке в Instagram, что море нынче довольно холодное, однако на пляжах все равно много отдыхающих.
Также теледива опубликовала несколько снимков из Юрмалы, показала милые домики в цветах и шутливо призналась, что купаться ей не хотелось вовсе не из-за температуры воды.
Катя Осадчая в Юрмале (Фото: instagram.com/kosadcha)
"Море холодное и мелкое, но это не мешает купаться отдыхающим. С моим ростом, шанса найти глубину нет, поэтому велосипедный пробег Юрмалой", - написала Осадчая.
Катя Осадчая рассказала, как проводит время в Юрмале (Фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети восхищаются кадрами и купают Катю в комплиментах. Также кое-кто из местных написал в комментариях, что на самом деле вода сейчас считается теплой.
Катя Осадчая показала фото из Юрмалы (Фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадчая показала фото из Юрмалы (Фото: instagram.com/kosadcha)
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно Катя Осадчая анонсировала интервью с легендой французского кино Катирн Денев и показала совместный снимок с неувядающей звездой мирового масштаба.
Также мы писали о том, что Катя Осадчая восхитила фигурой в купальнике на одесском пляже.