ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стильные и счастливые: Надя Дорофеева восхитила прогулкой с мамой по Барселоне

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 12:56
Стильные и счастливые: Надя Дорофеева восхитила прогулкой с мамой по Барселоне
Надя Дорофеева с мамой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофеева показала несколько фото с прогулки

Надя Дорофеева, которая совсем недавно заинтриговали семейными приключениями, продолжает наслаждаться солнечным отдыхом с мамой Ольгой в Испании. Напомним, что женщина со своей звездной дочкой улетели в Барселону. При этом Дорофеева уж подчеркивала, что они улетели туда не просто так. Но обо всех деталях она расскажет позже, по прилету в Украину. К слову, Дорофеева решила взять небольшой перерыв после концерта группы "Время и Стекло" в Киеве. Более того, коллектив объявил о всеукраинском турне по Украине “VISLOVO”. Немного отдохнуть и расслабиться Дорофеева решила в компании мамы, с которой улетела несколько дней назад в Испанию. Не сложно догадаться, что мама с дочкой отлично проводят время вместе.

На своей страничке в сети instagram Дорофеева опубликовала серию фото с одной из прогулок по столице автономной области Каталония. Отдельного внимания заслуживает расслабленный повседневный образ Нади. Который также отвечает трендам осени 2019. Для прогулки с мамой по Барселоне солистка группы “Время и Стекло” выбрала трендовый этой осенью total black образ. Певица позирует в черных облегающих брючках с лацканами, объемной куртке. Особенно в глаза бросается деталь образа, а именно - ботинки на массивной подошве.

Стильные и счастливые: Надя Дорофеева восхитила прогулкой с мамой по Барселоне

Стильная Надя Дорофеева а Барселоне (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также Надя показала фото со скульптурами на набережной. На фоне одной из них также сфотографировалась Ольга Дорофеева.

Стильные и счастливые: Надя Дорофеева восхитила прогулкой с мамой по Барселоне

Мама Нади Дорофеевой Ольга (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Стильные и счастливые: Надя Дорофеева восхитила прогулкой с мамой по Барселоне

Стильные и счастливые: Надя Дорофеева восхитила прогулкой с мамой по Барселоне

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, ранее Надя наконец-то пообещала осуществить мечту миллионов своих фанатов. И запишет влог с мамой!

“По многочисленным просьбам, в новом выпуске DoDo VLOG вы снова увидите наши с мамой приключения. Мы на несколько дней прилетели в Барселону, совмещаем приятное с полезным...но об этом позже”, - интригует Дорофеева.

Напомним, Дорофеева и Позитив рассказали о своем знакомстве и отношениях!

По словам Позитива, судьбоносная встреча произошла в автобусе.

"Это была встреча по дороге в "Артек", когда мы ехали в одном автобусе. Я тогда не знал, как она поет. Но потом, когда увидел Надю на сцене, все стало понятно. Я даже помню, Надя, какую ты песню пела. На английском. И снял это выступление на видео. У меня где-­то сохранилась запись", - поделился Алексей.

"У мужа шорты забрала?" Надя Дорофеева взбудоражила сеть фото "на грани" Идеальная семья: Дантес высказался по поводу возможного пополнения с Дорофеевой
Новости Украины Надя Дорофеева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь