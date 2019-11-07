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Стильные и очень красивые: счастливая Елена Кравец вышла в свет с дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.11.2019 - 11:28
Стильные и очень красивые: счастливая Елена Кравец вышла в свет с дочерью
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Мама с дочкой побывали на танцевальном шоу

Звезда "Квартал 95" и участница Танцев со звездами 2019 Елена Кравец - мама троих детей, при этом старшая дочь Маша уже даже живет отдельно, несмотря на то, что ей всего 16 лет. Девушка пробует себя в роли модели - снимается в брендовых фотосессиях и даже клипах и публикует стильные образы в своем блоге. На днях звездная мама с дочкой совершили редкий совместный выход в свет.

Елена и Маша побывали на танцевальном шоу балета "Форсайт" и актриса поделилась эффектными совместными фото на своей странице в Instagram. Девушки выбрали для культурного вечера стильные образы и выглядят ну просто как подружки!

Так, Кравец-старшая выбрала коричневые брюки и свитер кофейного цвета, подчеркнув талию поясом. Сумочка через плечо и трендовая кепка дополнили ее эффектный лук. Маша же была в джинсах и сером пиджаке в клеточку, а на поясе у девушки красовалась сумка-бананка в тон.

Стильные и очень красивые: счастливая Елена Кравец вышла в свет с дочерью

Фото: Елена Кравец с дочкой (instagram.com/lennykravets)

Елена позировала как отдельно, так и вместе с дочкой и выглядит очень счастливой.

"А можно никак не подписывать?)" - прокомментровала звезда.

Стильные и очень красивые: счастливая Елена Кравец вышла в свет с дочерью

Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)

Фолловеры поспешили оставить свои отзывы, осыпая стильную парочку комплиментами и отмечая их невероятное сходство и красоту.

  • Ви для мене приклад як потрібно розвиватися, в різних сторонах, ви молодці, удачі вам, ви обше всі круті з 95 кварталу, але ви самі красиві і витончені.
  • Стильные и очень красивые
  • Вы прекрасны, девчонки! Восхищаюсь вашей активной жизненной позицией и силой духа! Спасибо, за ваш вклад!
  • Ну прям очень классные)
  • Красавица наша единственная
  • Потрясающе выглядите!
  • Капец крутые
  • Подружки
  • Когда запутался, где Лена, а где Маша
  • И ко тут дочечка, а кто мама??))) подружечки
  • Машулечка просто копия мамочки

Стильные и очень красивые: счастливая Елена Кравец вышла в свет с дочерью

Скриншот комментариев (instagram.com/lennykravets)

Напомним, Елена Кравец рассказала о танцах с Юрием Ткачом в рамках эфира Танцы со звездами 2019.

Ранее дочь Елены Кравец Маша показала трендовый осенний образ.

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