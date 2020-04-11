Стильно, модно, молодежно: Слава Каминская с дочкой похвастались трендовым луком с подушками

Мама с дочкой приняли участие в популярном "карантинном" флешмобе
Среди звезд украинского шоу-бизнеса стремительно набирает популярность новый флешмоб под названием Pillow challenge, в рамках которого участники используют подушки и другие аксессуары для сна вместо одежды, зафиксировав их поясом на талии. Так, Леся Никитюк уже сообразила себе образ для поездки на Каннский кинофестиваль из одеяла, а приемная дочь Потапа Наталья опубликовала целую серию пикантных кадров с подушкой. Решили не отставать и быть в тренде также участница группы НеАнгелы Слава Каминская и ее четырехлетняя дочь Лаура.
Для создания стильного лука мама и дочка выбрали красивые подушки, а результатом певица поделилась на своей странице в Instagram. Свои самодельные "платья" они перетянули черными поясами, а также не забыли и про модную обувь - Слава блистает в темно-серых ботфортах на каблуке, а довольная Лаура примерила мамины туфли-лодочки пудрового оттенка.
"Челенджи — это побочка популярности", - прокомментировала яркий кадр Каминская, добавив хештеги #pillowchallenge и #pillowchallengekids.
Фото: Слава Каминская с дочерью (instagram.com/babaslavka)
Подписчики артистки остались в восторге от такого перевоплощения Славы и Лауры и принялись щедро осыпать их восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)
Ранее Слава Каминская рассказала о пластике и рассекретила, какую операцию по изменению внешности сделала последней.