Стильно, модно, молодежно: Слава Каминская с дочкой похвастались трендовым луком с подушками

Среди звезд украинского шоу-бизнеса стремительно набирает популярность новый флешмоб под названием Pillow challenge, в рамках которого участники используют подушки и другие аксессуары для сна вместо одежды, зафиксировав их поясом на талии. Так, Леся Никитюк уже сообразила себе образ для поездки на Каннский кинофестиваль из одеяла, а приемная дочь Потапа Наталья опубликовала целую серию пикантных кадров с подушкой. Решили не отставать и быть в тренде также участница группы НеАнгелы Слава Каминская и ее четырехлетняя дочь Лаура.

Для создания стильного лука мама и дочка выбрали красивые подушки, а результатом певица поделилась на своей странице в Instagram. Свои самодельные "платья" они перетянули черными поясами, а также не забыли и про модную обувь - Слава блистает в темно-серых ботфортах на каблуке, а довольная Лаура примерила мамины туфли-лодочки пудрового оттенка.

"Челенджи — это побочка популярности", - прокомментировала яркий кадр Каминская, добавив хештеги #pillowchallenge и #pillowchallengekids.

Фото: Слава Каминская с дочерью (instagram.com/babaslavka)

Подписчики артистки остались в восторге от такого перевоплощения Славы и Лауры и принялись щедро осыпать их восхищенными комментариями.

Стильно, модно, молодёжно! Валентино почти по размеру

Красуні

Симпатюльки

Круто

Мои любимые стильные красотки !!!!

Офигенно. Красотки

Лук от Карантино

Классные

Лаура звезда

Скорее побочка карантина

В тренде

Ого вы крУтые

Яке гарне платечько

Какие у Лауры туфли, красотки

Самое крутое фото из этой серии, которое я видел

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Ранее Слава Каминская рассказала о пластике и рассекретила, какую операцию по изменению внешности сделала последней.