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Стильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянца

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2020 - 19:34
Стильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянца
Николь Кидман (фото: instagram.com/italogregorio)

Звезда украсила новую обложку

Николь Кидман стала героиней нового выпуска известного глянцевого журнала WSJ. Magazine. Фотосессия для майского номера была организована еще в марте и стала настоящим сюрпризом для поклонников актрисы. «Спасибо, @WSJMag, за то, что удостоили меня этой обложки. Мы снимали ее в начале марта, что, кажется, было вечность назад», – написала Николь под галереей стильных образов, которыми поделилась с фолловерами.

Стильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянцаСтильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянца

Новая обложка Николь (фото: instagram.com/nicolekidman)

На странице глянца в сети Instagram также появилась масса фото с более развернутыми подписями. «Николь Кидман – наша майская кавер-звезда! За последние три десятилетия звезда сотворила свое волшебство как для зрителей, так и для голливудских инсайдеров. Но у нее точно не было плана. Мы поговорили с ней о новых проектах и жизни в Нэшвилле».

По словам редакторов глянца, они стали работать над этим материалом задолго до того, как весь мир оказался на карантине. Новое шоу Кидман на канале HBO "The Undoing", которое должно было быть показано в мае, как и другие проекты Николь, теперь отложены до осени. Тем не менее, история наверняка придется по душе всем фанатам вечно молодой актрисы.

Стильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянцаСтильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянца

Николь Кидман в отличной форме (фото: instagram.com/nicolekidman)

«Спустя тридцать лет после того, как она очаровала всех в Голливуде в «Днях грома» 1990-х годов, Николь Кидман не только востребована, но и востребована как никогда. В следующем году, несмотря на задержки, связанные с коронавирусом, у нее появится несколько действующих и продюсерских проектов, в том числе адаптация романов Лианы Мориарти «Безумно виновная» и «Девять совсем незнакомых людей». Неустанный темп ее работы в последние годы наводит на мысль о том, что это редкость даже в Голливуде…», – восхищаются журналисты WSJ. Magazine.

Стильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянцаСтильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянцаСтильная и стройная: 52-летняя Николь Кидман блистает в съемке для известного глянцаНиколь примерила массу стильных образов (фото: instagram.com/nicolekidman)

Сама фотосессия получилась стильной и эффектной. Актриса примерила строгие классические костюмы, а также женственные платья с оборками. Есть здесь аутфиты весьма соблазнительные. На одном фото звезда предстала в черном облегающем платье с откровенным декольте. Стилисты постарались, чтобы образы вот уже который год не меняющейся актрисы получились воздушными и легкими. Дополнили лук Николь макияж в натуральных тонах и укладка с пышными кудрями.

Поклонники актрисы, которых на ее странице около 7 миллионов, остались в восторге от новой фотосессии, засыпав звезду комплиментами.

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