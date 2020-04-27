Стильная штучка: Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица призналась, что во время шопинга ее больше манят туфельки, чем одежда

Злата Огневич и на карантине находит, чем заняться - певица стала больше спать и отдыхать, а в свободное время пишет новые песни и занимается любимой музыкой. Из-за этого артистка даже вызывает недовольство соседей - ведь она живет не в частном доме, а поет и играет весьма громко. Исполнительница с шуткой отмечала, что, наверно, соседи ее проклинают за это. На самоизоляции звезда наконец нашла время разобрать гардероб и похвасталась своей впечатляющей коллекцией обуви.

Злата опубликовала яркий кадр, на котором сидит на полу в джинсах и черной майке, а вокруг себя она кругом расставила многочисленные пары туфелек и босоножек. В руках певица держит белые туфли с красной подошвой и довольно улыбается на камеру.

Огневич призналась, что больше любит покупать обувь, чем одежду, а еще всегда обращает внимание на обувь у мужчин.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Що Ви любите більше: взуття чи одяг? Коли потрапляю на шоппінг- мене вабить саме взуття, особливо- італійське, тому аутлети і просто маленькі корнери- улюблені місця, до яких можу завітати під час подорожей! А на цьому фото ще є взуття з Грузії, ось ті, що з пір‘ячком, або анімалістичним принтом. Зізнаюся, це - лише половина... Звичайно, моя колекція з‘явилася не в один рік і зараз я більш прискіпливо обираю, що буду носити/купувати. Але все одно взуття для мене має вкрай важливе значення і якщо Ви будете уважні, можна скласти ( частково ) мій психологічний портрет! Я завжди звертаю увагу на цей аксесуар, особливо- у чоловіків. А Ви?" - поделилась артистка.

Фолловеры восхитились вкусом и чувством стиля Златы и засыпали ее теплыми отзывами.

Женюсь

Дуже гарний у Вас смак на взуття!!!

Ой навіть не знаю ! Взуття чи Одяг ?

Взуття! І босі ніжки Злати. Вони - неймовірні!!

Ого, оце так вибір, треба окрему квартиру лише для взуття

Красиві туфлі - то любов...

У Вас очень красивая коллекция и безупречный вкус!

Красавица любимая

Золушка у царстві туфельок

Золушке и не снилось! Малютка довольная ... Это радует

Боже, яке красиве взуття!!!! Подих завмирає...

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Злата Огневич откровенно призналась, делает ли "уколы красоты" и поделилась своими секретами по уходу за собой.