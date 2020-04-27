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Стильная штучка: Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.04.2020 - 15:47
Стильная штучка: Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Певица призналась, что во время шопинга ее больше манят туфельки, чем одежда

Злата Огневич и на карантине находит, чем заняться - певица стала больше спать и отдыхать, а в свободное время пишет новые песни и занимается любимой музыкой. Из-за этого артистка даже вызывает недовольство соседей - ведь она живет не в частном доме, а поет и играет весьма громко. Исполнительница с шуткой отмечала, что, наверно, соседи ее проклинают за это. На самоизоляции звезда наконец нашла время разобрать гардероб и похвасталась своей впечатляющей коллекцией обуви.

Злата опубликовала яркий кадр, на котором сидит на полу в джинсах и черной майке, а вокруг себя она кругом расставила многочисленные пары туфелек и босоножек. В руках певица держит белые туфли с красной подошвой и довольно улыбается на камеру.

Огневич призналась, что больше любит покупать обувь, чем одежду, а еще всегда обращает внимание на обувь у мужчин.

Стильная штучка: Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"Що Ви любите більше: взуття чи одяг? Коли потрапляю на шоппінг- мене вабить саме взуття, особливо- італійське, тому аутлети і просто маленькі корнери- улюблені місця, до яких можу завітати під час подорожей! А на цьому фото ще є взуття з Грузії, ось ті, що з пір‘ячком, або анімалістичним принтом. Зізнаюся, це - лише половина... Звичайно, моя колекція з‘явилася не в один рік і зараз я більш прискіпливо обираю, що буду носити/купувати. Але все одно взуття для мене має вкрай важливе значення і якщо Ви будете уважні, можна скласти ( частково ) мій психологічний портрет! Я завжди звертаю увагу на цей аксесуар, особливо- у чоловіків. А Ви?" - поделилась артистка.

Фолловеры восхитились вкусом и чувством стиля Златы и засыпали ее теплыми отзывами.

  • Женюсь
  • Дуже гарний у Вас смак на взуття!!!
  • Ой навіть не знаю ! Взуття чи Одяг ?
  • Взуття! І босі ніжки Злати. Вони - неймовірні!!
  • Ого, оце так вибір, треба окрему квартиру лише для взуття
  • Красиві туфлі - то любов...
  • У Вас очень красивая коллекция и безупречный вкус!
  • Красавица любимая
  • Золушка у царстві туфельок
  • Золушке и не снилось! Малютка довольная ... Это радует
  • Боже, яке красиве взуття!!!! Подих завмирає...

Стильная штучка: Злата Огневич похвасталась внушительной коллекцией обуви

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Злата Огневич откровенно призналась, делает ли "уколы красоты" и поделилась своими секретами по уходу за собой.

Соседи меня проклинают: Злата Огневич рассказала о своей жизни на карантине Нужно кайфовать от возраста: Злата Огневич откровенно призналась, делает ли "уколы красоты"
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