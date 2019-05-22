Стильная штучка: Леся Никитюк блеснула стройными ножками в кожаной мини-юбке

Леся Никитюк продолжает приятно удивлять поклонников все новыми и новыми яркими образами. Напомним, что на данный момент активно проходят съемки свежих выпусков популярного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале", ведущими которого являются Леся Никитюк и Сергей Притула. Не удивительно, что Леся теперь буквально каждый день показывает фанам по несколько луков. При этом зачастую Никитюк публикует видео в разделе сториз на своей instagram-страничке.

Не стал исключением и сегодняшний день. Так, Никитюк в традиционной для себя манере показала "Образ дня". Телеведущая, как всегда, любуется собой в зеркале и снимает свое отражение.

На Никитюк – летняя блуза оригинального кроя: с объемными рукавами воланами, клетчатым принтом. Насыщенный верх Никитюк уравновесила простыми джинсами голубого оттенка. Также образ дополняют золотые украшения в виде перстня и множества подвесок. Волосы ведущей собраны в игривый хвост.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, до этого Никитюк опубликовала другое фото. И вновь еще один стильный повседневный образ. Ведущая позирует в черной кожаной мини-юбке с крупными карманами и кокетливой молнией спереди через всю юбку. Также еще один броский элемент образа – простая белая футболка с надписью "Это мой образ дня" на английском. Именно эту цитату очень любит повторять Леся, любуясь собой в зеркале.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Последний образ поклонники телеведущей поспеши засыпать комментариями:

"Леся, вы так хорошо выглядите, как вам удалось Похудеть?"

"Завжди красуня! Люблю стежити за вашими луками"

"Ты умеешь удивлять! Каждый кадр поражает жизнелюбием и обаянием. Твоя внешность – магнит для любого объектива"

"Вы такая милая и красивая"

"Леся, ты очеровательна. И фотогеничная"

"Красуня, так тримати!"

"Ляся, вы очень красивая!"

"Позитивная Леся. Такая весенняя"

"Я від тебе шаленію..."

"Найкрасивіша блондинка планети"

"Глаза горят" - это и есть Ваш, Леся, секрет красоты. Продолжайте сиять, вам это к лицу"

Напомним, ранее Леся Никитюк блеснула стильным образом в морковном жакете и лосинах на съемках нового шоу.

Кстати, Леся Никитюк продемонстрировала свои гастрономические слабости, насладившись сладостями за завтраком. Несмотря на то, что ведущая любит вкусно поесть, она находится в отменной форме и придерживается правильного питания.