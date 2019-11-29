Стильная монашка: Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем

На днях телеканал "Украина" устроил яркий "Бал химер" в Киеве, которые посетили многие знаменитости. Отметим, что в этот вечер состоялась церемония награждения звезд эстрады, приуроченная к пятилетию передачи "Звездный путь". Селебрити блистали на красной дорожке в эффектных образах - так, Оля Поолякова пришла в сияющем облегающем платье по фигуре и сетчатой накидке с камнями. Посетила мероприятие и певица Алина Гросу со своим мужем Александром.

К слову, артистка стала победительницей в номинации "Пять платьев и одна свадьба года" - ведь во время своей роскошной свадьбы в Италии в июле этого года Алина сменила сразу несколько нарядов за один вечер.

Для выхода в свет Гросу выбрала весьма необычный лук - она позировала фотографам в образе монахини в черной рясе с белыми вставками, специальном головном уборе и с крестом на груди. Александр же был в классическом черном костюме. Отметим, что в таком образе певица ранее появлялась в одном из своих клипов.

Фото: Алина Гросу с мужем (kanalukraina.tv)

Молодые супруги с удовольствием позировали на камеру и выглядели очень счастливыми.

"Свадьба года!) ура. Спасибо "Зірковий шлях", - написала Алина под снимком в своем Instagram.

Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)

Пользователи сети засыпали юную пару восхищенными комментариями.

Боже какие красивые

Супер

Красивые!!!!! Любви и счастья ВАМ ВЕЧНОГО!!!

Какие Вы красивые. Ураа, мои Поздравления. Счастья и здоровья Вам. Алина, а сколько лет Вы, уже вместе?

Пусть ваша Любовь ни когда не проходит . Храните Любовь свою до конца!!!

Класс

Вы очень красивая пара, даже похожи между собой.

Очень красивая пара на земле, муж и жена

Вы очень гармоничная и красивая пара,любви вам большой и искренней

Ви такі гарні

Красавчики какие!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, что Алина Гросу поразила неожиданным образом в стиле девяностых. Она позировала в соблазнительном комбинезоне и шубке с леопардовым принтом.