Стильная монашка: Алина Гросу в необычном образе вышла в свет с мужем

Певица стала победительницей в номинации "Пять платьев и одна свадьба года"
На днях телеканал "Украина" устроил яркий "Бал химер" в Киеве, которые посетили многие знаменитости. Отметим, что в этот вечер состоялась церемония награждения звезд эстрады, приуроченная к пятилетию передачи "Звездный путь". Селебрити блистали на красной дорожке в эффектных образах - так, Оля Поолякова пришла в сияющем облегающем платье по фигуре и сетчатой накидке с камнями. Посетила мероприятие и певица Алина Гросу со своим мужем Александром.
К слову, артистка стала победительницей в номинации "Пять платьев и одна свадьба года" - ведь во время своей роскошной свадьбы в Италии в июле этого года Алина сменила сразу несколько нарядов за один вечер.
Для выхода в свет Гросу выбрала весьма необычный лук - она позировала фотографам в образе монахини в черной рясе с белыми вставками, специальном головном уборе и с крестом на груди. Александр же был в классическом черном костюме. Отметим, что в таком образе певица ранее появлялась в одном из своих клипов.
Фото: Алина Гросу с мужем (kanalukraina.tv)
Молодые супруги с удовольствием позировали на камеру и выглядели очень счастливыми.
"Свадьба года!) ура. Спасибо "Зірковий шлях", - написала Алина под снимком в своем Instagram.
Фото: Алина Гросу с мужем (instagram.com/alina_grosu)
Пользователи сети засыпали юную пару восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, что Алина Гросу поразила неожиданным образом в стиле девяностых. Она позировала в соблазнительном комбинезоне и шубке с леопардовым принтом.