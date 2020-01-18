Стильная лыжница: Леся Никитюк похвасталась активным отдыхом в Украине

Многие звезды украинского шоу-бизнеса по традиции отправились в январе на каникулы в теплые края и нежатся на солнышке на берегу океана. Телеведущая Леся Никитюк же лишь ностальгировала по отпуску и делилась в сети жаркими пляжными фото с прошлого года. Однако в итоге артистка решила все же устроить себе отдых - однако совершенно другой! Она отправилась покорять склоны на горнолыжный украинский курорт Буковель.

Яркими кадрами с заснеженных гор Леся поделилась на своей странице в Instagram. Звезда запечатлена в облегающей водолазке и черном лыжном костюме, а также обязательном по технике безопасности шлеме. Сверху на нем надеты специальные лыжные очки.

Никитюк счастливо улыбается и выглядит очень довольной. В сториз своего аккаунта она также поделилась видео, на которых показала, как осваивает лыжные трассы.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Привет из Буки. зима зоб", - загадочно подписала кадры ведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры тут же принялись восхищаться красотой Никитюк и желать ей отличного отдыха.

Вы на этом фото нереально красивая, Леся

По красным давай!

Красуня

Леся, какая ты красивая....!

Леся это вы?))Не похожи на первом фото

Хоть где то снег есть ))

Хорошо

Залипательно

Леся, ты своей прекрасной улыбкой освещаешь весь Буковель

Я хочу такий костюм. Лесяяя ван лав

Але ж гарнюща

Попутного вітерця

Леська,Ви красотуля! Зайчик- енерзайчик!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк поделилась фото без макияжа и восхитила естественной красотой и стройностью.