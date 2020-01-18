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Стильная лыжница: Леся Никитюк похвасталась активным отдыхом в Украине

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Пока все загорают на пляжах, ведущая решила освоить лыжи

Многие звезды украинского шоу-бизнеса по традиции отправились в январе на каникулы в теплые края и нежатся на солнышке на берегу океана. Телеведущая Леся Никитюк же лишь ностальгировала по отпуску и делилась в сети жаркими пляжными фото с прошлого года. Однако в итоге артистка решила все же устроить себе отдых - однако совершенно другой! Она отправилась покорять склоны на горнолыжный украинский курорт Буковель.

Яркими кадрами с заснеженных гор Леся поделилась на своей странице в Instagram. Звезда запечатлена в облегающей водолазке и черном лыжном костюме, а также обязательном по технике безопасности шлеме. Сверху на нем надеты специальные лыжные очки.

Никитюк счастливо улыбается и выглядит очень довольной. В сториз своего аккаунта она также поделилась видео, на которых показала, как осваивает лыжные трассы.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Привет из Буки. зима зоб", - загадочно подписала кадры ведущая.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры тут же принялись восхищаться красотой Никитюк и желать ей отличного отдыха.

  • Вы на этом фото нереально красивая, Леся
  • По красным давай!
  • Красуня
  • Леся, какая ты красивая....!
  • Леся это вы?))Не похожи на первом фото
  • Хоть где то снег есть ))
  • Хорошо
  • Залипательно
  • Леся, ты своей прекрасной улыбкой освещаешь весь Буковель
  • Я хочу такий костюм. Лесяяя ван лав
  • Але ж гарнюща
  • Попутного вітерця
  • Леська,Ви красотуля! Зайчик- енерзайчик!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк поделилась фото без макияжа и восхитила естественной красотой и стройностью.

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