Стильная леди: Лилия Ребрик восхитила стройными ножками в шортах

Зеленый костюм Ребрик выгодно сочетает с красными лодочками
Лилия Ребрик продемонстрировала очень яркую новинку рубрики "образ дня". Отметим, что Ребрик является ведущей популярной утренней программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна". И это отличный повод как можно чаще показывать новые яркие образы. Что и делает Лилия.
Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала фото в новом – по-летнему сочном образе. Телеведущая позирует в костюме насыщенного зеленого цвета. Комплект состоит из оверсайз-пиджака и удлиненных шортиков. Образ дополняет белоснежная майка с игривым принтом. А также еще один сочный акцент – красные туфли-лодочки. В целом, образ подходит и под деловой, и под повседневный выход.
"Ну что, с хорошим настроением полетели в новую неделю! Какие планы, делитесь", - подписала снимок Ребрик и обратилась к своим поклонникам.
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники телеведущей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:
Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть летним образом в коротком платье с цветочным принтом.
К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.