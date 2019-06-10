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Стильная леди: Лилия Ребрик восхитила стройными ножками в шортах

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2019 - 14:56
Стильная леди: Лилия Ребрик восхитила стройными ножками в шортах
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зеленый костюм Ребрик выгодно сочетает с красными лодочками

Лилия Ребрик продемонстрировала очень яркую новинку рубрики "образ дня". Отметим, что Ребрик является ведущей популярной утренней программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна". И это отличный повод как можно чаще показывать новые яркие образы. Что и делает Лилия.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала фото в новом – по-летнему сочном образе. Телеведущая позирует в костюме насыщенного зеленого цвета. Комплект состоит из оверсайз-пиджака и удлиненных шортиков. Образ дополняет белоснежная майка с игривым принтом. А также еще один сочный акцент – красные туфли-лодочки. В целом, образ подходит и под деловой, и под повседневный выход.

"Ну что, с хорошим настроением полетели в новую неделю! Какие планы, делитесь", - подписала снимок Ребрик и обратилась к своим поклонникам.

Лилия Ребрик

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

  • "Крутой костюм, а цвет – просто бомба"
  • "Как вам идет зеленый цвет"
  • "Лиля, образ просто невероятный"
  • "Ну какая же вы красивая"
  • "Лилия, какая вы красивая! Всегда вдохновляете"
  • "Костюм отличный, вы прекрасна"
  • "Хочется на море, но работа не отпускает"
  • "Море, солнце и вода - мои лучшие друзья"
  • "А я с детьми умотаю в село на клубнику"

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть летним образом в коротком платье с цветочным принтом.

К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.  

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Новости Украины Лилия Ребриктелеведущая
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