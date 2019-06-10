Стильная леди: Лилия Ребрик восхитила стройными ножками в шортах

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зеленый костюм Ребрик выгодно сочетает с красными лодочками

Лилия Ребрик продемонстрировала очень яркую новинку рубрики "образ дня". Отметим, что Ребрик является ведущей популярной утренней программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна". И это отличный повод как можно чаще показывать новые яркие образы. Что и делает Лилия.

Так, на своей instagram-страничке Ребрик опубликовала фото в новом – по-летнему сочном образе. Телеведущая позирует в костюме насыщенного зеленого цвета. Комплект состоит из оверсайз-пиджака и удлиненных шортиков. Образ дополняет белоснежная майка с игривым принтом. А также еще один сочный акцент – красные туфли-лодочки. В целом, образ подходит и под деловой, и под повседневный выход.

"Ну что, с хорошим настроением полетели в новую неделю! Какие планы, делитесь", - подписала снимок Ребрик и обратилась к своим поклонникам.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники телеведущей поспешили оставить свои комментарии под ее новым постом:

"Крутой костюм, а цвет – просто бомба"

"Как вам идет зеленый цвет"

"Лиля, образ просто невероятный"

"Ну какая же вы красивая"

"Лилия, какая вы красивая! Всегда вдохновляете"

"Костюм отличный, вы прекрасна"

"Хочется на море, но работа не отпускает"

"Море, солнце и вода - мои лучшие друзья"

"А я с детьми умотаю в село на клубнику"

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик восхитила сеть летним образом в коротком платье с цветочным принтом.

К слову, Лилия Ребрик покорила эффектным спортивным фотосетом. Телеведущая даже в перерывах между съемками находит время на разминку и поддержание себя в отличной форме.