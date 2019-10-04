Стильная и красивая: победительница Холостяк 9 развлеклась в Риме без любимого

После победы в романтическом шоу Холостяк 9 21-летняя Даша Квиткова сломала все стереотипы - ведь пара не распалась после окончания шоу, а до сих пор вместе и очень счастливы. Влюбленные много путешествуют, живут вместе и стараются любую свободную минутку провести друг с другом. Моментами своей жизни Никита и Даша с удовольствием делятся в сети - так, недавно пара и вовсе разделась на камеру и показала свои парные тату! Однако в новое путешествие девушка отправилась без любимого.

На своей странице в Instagram возлюбленная Добрынина предложила подписчицам устроить совместную поездку в вечный город Рим. В результате она выбрала 4 девушек и они отправились навстречу приключениям. Квиткова засыпала сеть атмосферными кадрами из Италии - они с девчонками с удовольствием гуляли, демонстрировали стильные наряды и наслаждались вкуснейшей едой.

Фото: Дария Квиткова в Риме (instagram.com/kvittkova)

Даша сменила несколько эффектных образов - благо, погода позволяла наряжаться в воздушные и легкие наряды. Так, она примерила черную юбку и белый кроп-топ, дополнив лук массивными ботинками.

Фото: Дария Квиткова в Риме (instagram.com/kvittkova)

В другой день Квиткова отправилась гулять в цветастой бордовой юбке с разрезами и завязанной на талии белой рубашке. А у фонтана Треви она позировала в черном сарафане на бретельках.

Фото: Дария Квиткова в Риме (instagram.com/kvittkova)

"Рим, слушай, я не представляла, что из этого путешествия получится, может мы и не подружимся с тобой вовсе. Не знала как все сойдутся, что будет происходить, какие появятся ощущения и смогу ли я все отпустить. Но все сложилось так, как должно. Со мной случились веселые и теплые люди. Мне хочется продолжать такие спонтанные приключения. Рим, спасибо, что ты такой.

Город, в котором ты не можешь не чувствовать себя счастливой. Не можешь прекратить улыбаться, смеяться и напивать песни. Не можешь не быть свободной. Люди, когда смеются, такие красивые. Пусть смех всегда будет в ваших сердцах. Мне хочется, чтобы каждый чувствовал внутри такое же вдохновение, как и я сейчас", - поделилась счастливая девушка.

Фото: Дария Квиткова в Риме (instagram.com/kvittkova)

Подписчики осыпали Дарию комплиментами, восхищаясь ее красотой, стилем и позитивным отношением к жизни.

Как можно быть такой женственной, даже повернувшись спиной?!!!

Рим - мой самый любимый город, обожаю!

Красотка

Какое классное фото, очень хочу в Рим

Когда просто смотришь...и влюбляется в атмосферу

Очень красиво

Очень нежная

Очень круто, всё так и есть, лучшая поездка!

Даша ты очень прекрасна )) поэтому Вы с Римом и спелись

Вау, неймовірно красива

Кайфовааа і дуже стильна

Дуже стильний look

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова раскрыла свое правило жизни.

Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова растрогала пронзительной нежностью с любимым Никитой Добрыниным.