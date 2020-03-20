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Стильная дочь Оли Поляковой сделала признание о личной жизни

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Девушка заинтриговала откровениями о любимом человеке

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно с размахом отпраздновала свое 15-летие, устроив вечеринку для друзей, следит за модными тенденциями и часто восхищает поклонников стильными образами. На своей странице в Instagram юная красотка продемонстрировала новый эффектный лук в спортивном стиле - светлые "рваные" джинсы и объемный черный худи с принтом. Массивная цепь на шее и трендовая шляпа завершают образ.

Маша устроила веселую фотосессию, позируя на полу на сером фоне в разных позициях. А в подписи к публикации заинтриговала фанов признанием о личной жизни, заявив, что у нее есть любимый человек, но она не скажет, кто же это.

"У вас есть любимый человек, лично у меня да. А кто не скажу", - загадочно написала Полякова-младшая.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Многие подписчики тут же заподозрили, что Маша имеет в виду свою знаменитую маму. Кроме того, им очень понравился стильный наряд девушки и они оставили ей немало комплиментов.

  • Красотка
  • ШЛЯПА ШАНЕЛЬ!!!
  • Мама скорее всего
  • Самый любимый ,и родной человек на земле ,это мама!!!!!!
  • Уверена что это мама. Всегда будет любимой
  • Красоточка, молодец, королева как и мать
  • Мама сегодня твоя говорила в прямом эфире
  • Красивая девочка, борись с негативом, его не избежать. Как говориться_за красоту нужно платить
  • Красотка. И кто что не говорил, оставайся собой!! Ты прекрасна, и уверенна очень хороший человек)
  • И конечно же это ваша мама, я ее обожаю
  • Как дети бывают похожи на родителей! Мамулечкина копия
  • Зависть и гадость кругом к сожалению , держись девочка ты классная

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой в трендовом весеннем луке засветилась в центре Киева во время карантина.

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