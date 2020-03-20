Стильная дочь Оли Поляковой сделала признание о личной жизни

Девушка заинтриговала откровениями о любимом человеке
Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно с размахом отпраздновала свое 15-летие, устроив вечеринку для друзей, следит за модными тенденциями и часто восхищает поклонников стильными образами. На своей странице в Instagram юная красотка продемонстрировала новый эффектный лук в спортивном стиле - светлые "рваные" джинсы и объемный черный худи с принтом. Массивная цепь на шее и трендовая шляпа завершают образ.
Маша устроила веселую фотосессию, позируя на полу на сером фоне в разных позициях. А в подписи к публикации заинтриговала фанов признанием о личной жизни, заявив, что у нее есть любимый человек, но она не скажет, кто же это.
"У вас есть любимый человек, лично у меня да. А кто не скажу", - загадочно написала Полякова-младшая.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Многие подписчики тут же заподозрили, что Маша имеет в виду свою знаменитую маму. Кроме того, им очень понравился стильный наряд девушки и они оставили ей немало комплиментов.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, дочь Оли Поляковой в трендовом весеннем луке засветилась в центре Киева во время карантина.