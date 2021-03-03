Стилист "слил" фото Ким Кардашьян без фотошопа: неловкий момент

Известная американская модель, модный инфлюенсер и телезвезда 40-летняя Ким Кардашьян, которая недавно подала на развод с Канье Уэстом, стала предметом шуток в соцсетях. Уставшая знаменитость заснула в кресле у парикмахера с открытым ртом.
Фотография появилась в Instagram-аккаунте ее косметолога Криса Эпплтона.
На снимке знаменитость сидит с закрытыми глазами на черном кожаном стуле, запрокинув голову на его спинку. Ассистент Эпплтона держит в руке волосы Кардашьян, а сам стилист позирует за ее спиной.
"Люблю тебя, Ким", – подписал он публикацию.
Ким Кардашьян уснула у своего стилиста (фото: instagram.com/chrisappleton1)
Сама Ким в комментариях к фотографии в шутку написала, что ненавидит своего стилиста.
"Я тебя ненавижу!!! LOL. Ты меня измотал!" – прокомментировала звезда.
Ким Кардашьян ответила своему стилисту (скриншот: instagram.com/chrisappleton1)
Фотография стала вирусной и быстро разлетелась по Сети.
"Перетрудилась, самый занятый человек в мире", "Единственное фото Кардашьян без обработки", "Скоро на тебя потечет ее слюна", "Она даже когда спит с открытым ртом – все равно красивая. Как ей это удается?", "Страшно за муху, которая может залететь", – шутят в комментариях юзеры.
Ранее Ким показала новое фото младшего сына от Канье Уэста - Псалма. Мальчик, которому в мае исполнится 2 года, уже становится настоящей звездой сети, судя по откликам на его снимки.
До этого Ким Кардашьян поделилась горячими фото с пляжа, которые сделала вместе с сестрой Кортни.