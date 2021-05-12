На стиле: Наталья Могилевская восхитила трендовым нарядом с брюками-палаццо

Эффектными кадрами с прогулки по Киеву звезда поделилась в своем Instagram , а также попросила у фолловеров модного совета.

Для променада артистка выбрала ярко-розовый брючный костюм с широкими брюками-палаццо, которые сейчас в тренде. Она дополнила образ бежевой майкой, черными босоножками на массивном каблуке и черно-белой сумочкой.

Наталья собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица, а также примерила квадратные солнцезащитные очки.

Наталья Могилевская покорила трендовым луком в брючном костюме (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Брючный костюм или костюм с юбкой? Как считаете, что идет женщине больше?" – поинтересовалась у поклонников Могилевская.

Подписчики принялись обсуждать вопрос в комментариях, а также восхищаться стильным образом и красотой Натальи.