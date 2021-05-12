На стиле: Наталья Могилевская восхитила трендовым нарядом с брюками-палаццо
Украинская певица Наталья Могилевская восхитила поклонников ярким и стильным образом.
Эффектными кадрами с прогулки по Киеву звезда поделилась в своем Instagram, а также попросила у фолловеров модного совета.
Для променада артистка выбрала ярко-розовый брючный костюм с широкими брюками-палаццо, которые сейчас в тренде. Она дополнила образ бежевой майкой, черными босоножками на массивном каблуке и черно-белой сумочкой.
Наталья собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица, а также примерила квадратные солнцезащитные очки.
Наталья Могилевская покорила трендовым луком в брючном костюме (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Брючный костюм или костюм с юбкой? Как считаете, что идет женщине больше?" – поинтересовалась у поклонников Могилевская.
Подписчики принялись обсуждать вопрос в комментариях, а также восхищаться стильным образом и красотой Натальи.
- Шикарный образ! И я хочу такой же
- Такой красотке как вы, Наташа, идет все
- Костюм как не с вашего плеча! Цвет очень красивый! В платьях вам намного красивее!
- Вы потрясающая
- В брючном очень круто, стильно и секси!!!
- Наташа,хорошая фигурка...зачем широкие брючки?
- Вы очень шикарная девушка
- Очень красивый образ, особенно причёска идёт
- Как Вам круто, и вообще красотка
- Ну не зашли мне эти костюмы, которые уродуют женскую фигуру. А вам выбирать...
- Очень красивая
- Шикарно! Вам очень идёт!
- Наталья, отлично выглядите! Красивая и стильная
Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала о своей системе похудения.