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На стиле: Наталья Могилевская восхитила трендовым нарядом с брюками-палаццо

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Киев, Среда 12 мая 2021 14:27
На стиле: Наталья Могилевская восхитила трендовым нарядом с брюками-палаццо Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Наталья Могилевская восхитила поклонников ярким и стильным образом.

Эффектными кадрами с прогулки по Киеву звезда поделилась в своем Instagram, а также попросила у фолловеров модного совета.

Для променада артистка выбрала ярко-розовый брючный костюм с широкими брюками-палаццо, которые сейчас в тренде. Она дополнила образ бежевой майкой, черными босоножками на массивном каблуке и черно-белой сумочкой.

На стиле: Наталья Могилевская восхитила трендовым нарядом с брюками-палаццоНа стиле: Наталья Могилевская восхитила трендовым нарядом с брюками-палаццо

Наталья собрала волосы в пучок, оставив несколько прядей у лица, а также примерила квадратные солнцезащитные очки.

На стиле: Наталья Могилевская восхитила трендовым нарядом с брюками-палаццо

Наталья Могилевская покорила трендовым луком в брючном костюме (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Брючный костюм или костюм с юбкой? Как считаете, что идет женщине больше?" – поинтересовалась у поклонников Могилевская.

Подписчики принялись обсуждать вопрос в комментариях, а также восхищаться стильным образом и красотой Натальи.

  • Шикарный образ! И я хочу такой же
  • Такой красотке как вы, Наташа, идет все
  • Костюм как не с вашего плеча! Цвет очень красивый! В платьях вам намного красивее!
  • Вы потрясающая
  • В брючном очень круто, стильно и секси!!!
  • Наташа,хорошая фигурка...зачем широкие брючки?
  • Вы очень шикарная девушка
  • Очень красивый образ, особенно причёска идёт
  • Как Вам круто, и вообще красотка
  • Ну не зашли мне эти костюмы, которые уродуют женскую фигуру. А вам выбирать...
  • Очень красивая
  • Шикарно! Вам очень идёт!
  • Наталья, отлично выглядите! Красивая и стильная

Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала о своей системе похудения.

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