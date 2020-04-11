В стиле Гарри Поттера: Светлана Лобода показала яркие фото с дня рождения дочери

Несмотря на карантин, певица смогла устроить малышке яркую домашнюю вечеринку
Как и все мамы, певица Светлана Лобода на карантине из-за коронавируса много времени посвящает своим дочерям, которые очень рады, что мама теперь все время дома с ними. На днях старшей Еве исполнилось девять лет и звездная мама трогательно поздравила ее в сети, а также поделилась милыми кадрами из совместной фотосессии. Несмотря на режим самоизоляции, артистка решила не отказываться от празднования дня рождения малышки и устроила ей веселую домашнюю вечеринку.
Красочными кадрами Светлана поделилась в своем Instagram - как видно по снимкам, празднование было в стиле Гарри Поттера, которого очень любит Ева. Певица украсила комнату надувными шариками в форме цифры 9, а также героев сказочной истории - домашнего эльфа Добби, совы Гедвиги и других.
Ну а для именинницы она подготовила тематический костюм ученицы школы магии Хогвартс - черную мантию и галстук, а на голове у девочки красуется сортировочная шляпа. Ну и куда же без волшебной палочки и очков, как у Гарри!
Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)
Сама Лобода сильно заморачиваться с нарядом не стала и позировала в черных спортивных штанах и белой футболке, которую завязала под грудью, оголив упругий животик.
"Евка обожает Гарри Поттера, теперь и мама тоже. вечеринка была в стиле", - подписала фото певица.
Фото: Светлана Лобода с дочерью Евой (instagram.com/lobodaofficial)
Фолловеры принялись осыпать комплиментами маленькую волшебницу Еву и ее маму, которая смогла организовать такую радость для дочки во время карантина - пусть и без гостей.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, ранее Светлана Лобода показала, как проводит карантин с дочерьми.