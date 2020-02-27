Не надо стесняться: Эшли Грэм шокировала сеть откровенным видео, где откачивает грудное молоко в такси

Эшли Грэм всегда была довольно откровенной девушкой. Пышнотелая красотка не стеснялась выставлять напоказ свои полуобнаженные фото в купальниках, делать селфи без макияжа и говорить о житейских вещах с подписчиками. А с беременностью эта ее страсть только усилилась. Модель демонстрировала, как изменилось ее тело: растяжки, целлюлит и дряблость кожи Эшли показывала крупным планом. После она за компанию с мужем описала весь процесс родов, а теперь же взялась за освещение жизни молодой мамы.

Эшли с мужем и сыном (фото: instagram.com/ashleygraham)

Так, Грэм уже вызвала немало споров в сети своими смелыми постами. Девушка кормит ребенка грудью в общественном месте, рассказывает, с какими интимными проблемами ей пришлось столкнуться после родов, а также учит совмещать несколько занятий одновременно. А теперь дело дошло до еще одной интересной подробности из жизни молодой мамы.

Модель никого не стесняется (видео: instagram.com/ashleygraham)

Так, модель опубликовала ролик, в котором оголила грудь и откачивает грудное молоко прямо в такси. В сториз девушка написала, что ей немного неловко, но на ее лице нет и тени смущения. Даже наоборот: вид у нее решительный и делает она это с вызовом. "Использую, чтобы отвечать на электронные письма в моих поездках, теперь я прокачиваюсь до того, как моя грудь взорвется", – написала красавица.

Девушка делает несколько дел одновременно (фото: instagram.com/ashleygraham)

Публика, как обычно, поделилась на два лагеря. Первая половина готова аплодировать Эшли стоя за смелость. А другая половина высказывает свое непонимание такой откровенности звезды.

Почему вы продолжаете постить, как вы кормите грудью и качаете молоко? Это нормально, я имею в виду, но, черт возьми, мы поняли

Я уверена, что чем больше людей будут жаловаться на грудное вскармливание/кормление Эшли, тем больше будет фотографий, которые она публикует – я здесь для этого.

Я просто не понимаю смысла этого поста... Некоторые вещи заслуживают приватности, не все хотят видеть это...

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/ashleygraham)

Сама Эшли никогда не ввязывается в дискуссии. Свое мнение выражая исключительно с помощью постов. Так что она явно не собирается прекращать.