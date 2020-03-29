Без стеснения: Бен Аффлек с молодой возлюбленной покорили романтикой на людях

Бен Аффлек и Ана де Армас продолжают проводить время вместе. На днях пара была замечена во время прогулки в престижном жилом районе Пасифик Палисейдс, который находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. 47-летний Аффлек и 31-летняя Ана находятся в романтических отношениях и папарацци смогли запечатлеть их целующимися. Отметим, что несмотря на домашнюю самоизоляцию, парочка ежедневно выгуливает очаровательную собаку. Но самое главное, что влюбленные не стесняются демонстрировать свои страстные чувства на публике. Даже зная, что их повсюду подстерегают уличные фотографы.

Очередная беспечная прогулка влюбленных вблизи дома в опустевшем Лос-Анджелесе подарила папарацци серию романтичных фото актеров. И кстати, на этот раз они более продуманно подошли к выбору образов для прогулки. Актер фильма «Вне игры» был одет в серый пиджак, синюю рубашку и джинсы. Образ довершала бейсболка с ярким символом бейсбольной команды «Бостон Ред Сокс», которая базируется в родном городе Бена — Бостоне, штат Массачусетс. Тем временем актриса картины «Достать ножи» была приодета в тон своему жениху. На ней был одет бархатный бордовый бомбер с вышивкой на рукавах, укороченные джинсы и белые кроссовки.

Скриншот поста: instagram.com/anadearmasmexico

Источник ранее сообщал изданию интернет журнала PEOPLE, что прошлой зимой у пары была «мимолетная связь» во время съемок их нового триллера «Глубокая вода».

«Сразу была заметна «химия» в их отношениях», — сказал источник об Аффлеке и де Армас, которые сыграли любовную пару в фильме режиссера «Рокового Влечения» Эдриане Лайне.

«Бен всегда казался очень расслабленным и счастливым рядом с Аной, но в то же время он не подавал виду, что между ними появились романтические чувства. Он был сосредоточен на съемках фантастического фильма. Он появлялся на площадке раньше всех, а уходил последним».

С тех пор как Аффлек и де Армас вернулись из своей романтической поездки в Коста-Рику и на Кубу в начале этого месяца, их регулярно замечают вместе, гуляющих по улицам Лос-Анджеласа.

Скриншот поста: instagram.com/anadearmasmexico

Недавно отец троих детей оставил забавный комментарий под постом Аны на ее страничке Instagram. Ана поделилась несколькими фотографиями, которые Аффлек делал для нее во время отдыха на Коста-Рике.

«А как же мои авторские права?» — написал Аффлек под постом Аны.

Еще до того, как эти двое были связаны романтическими отношениями, обладатель премии Оскар говорил о своем стремлении обрести «здоровые» отношения.

«Спустя пять лет Бен Аффлек трезв и счастлив, и видится со своими детьми три с половиной дня в неделю. А ещё сделал три из четырех фильмов, которые они смогли оценить по достоинству» — говорил Аффлек в февральском интервью Дайане Сойер.

Напомним, что актер неоднократно лечился от алкогольной зависимости. После чего Аффлек откровенно признался, что ищет «здоровые, стабильные, любящие и преданные отношения» со своими детьми и другими людьми.

Пожелаем актеру достичь успеха в его стремлениях.