Старейший клуб Киева отпраздновал 22-летие громким выступлением Насти Каменских

21 февраля культовый столичный клуб Caribbean Club отметил свой День Рождения громкой вечеринкой. Всю ночь гости танцевали и праздновали под зажигательные хиты супер-звезды NK и кавер-бэнда Lincoln, а также наслаждались шоу-номерами от виртуозных танцовщиц NC-17 Showballet.

На свое 22-летие Caribbean Club пригласил певицу, которая первой среди украинских звезд покорила Латинскую Америку, создает крутые коллаборации со всемирно известными исполнителями, а ее песни представлены едва ли не во всех мировых музыкальных чартах - NK Настю Каменских.

В начале своего выступления обворожительная NK со сцены поздравила клуб и поделилась воспоминаниями: “Поздравляю Caribbean Club с Днем Рождения! Я точно уверена, что не существует в Киеве человека, который бы не побывал в этом месте. Я, например, здесь была, когда мне было лет 18, я еще училась в университете”.

Певица подарила гостям праздничной вечеринки свои популярные песни «#этомояночь», «Попа как у Ким», «Обіцяю», «Дай мне», «Тримай» и многие другие. Также NK исполнила испаноязычные хиты «Peligroso» и «Elefante», с которыми покорила международные чарты Billboard, Music Choice, HTV, MTV.

Поздравить один из самых старых и популярных клубов Киева пришли звездные гости и друзья Caribbean Club: хореограф и певец Амадор Лопес, актер и телеведущий Андрей Джеджула, певица Тоня Матвиенко и другие.

Хороший друг и постоянный гость клуба Андрей Джеджула рассказал, что 8 лет он посвятил сальсе, меренге, бачате и латино-американским танцам в Caribbean Club, а теперь чуть ли не каждую неделю с радостью приходит на концерты, вечеринки и просто отдохнуть в любимое место. “Caribbean - это часть моей жизни и практически второй дом. Caribbean - это место встреч, место радости и приятных моментов.”, - поделился Андрей теплыми словами.

Уже 22 года Caribbean Club дарит незабываемые впечатления и лучшие события. После праздничной вечеринки арт-команда клуба рассказала, что у них большие планы на этот год: гости увидят еще больше топовых артистов, ярких шоу и зажигательных вечеринок.

День рождения Caribbean Club

“Нам очень приятно, что уже 22 года нас любят, к нам ходят, с нами проводят самые яркие моменты жизни. Спасибо большое нашим постоянным гостям за то, что придя к нам один раз - остались с нами навсегда! Ваши улыбки, комментарии и полные залы на мероприятиях - вдохновляют команду Caribbean Club на масштабные события! В этом году мы будем еще чаще радовать наших гостей новыми шоу и любимыми исполнителями.”, - говорит Анастасия Ваганова, программный директор Caribbean Club.

Фото в материале: Caribbean Club