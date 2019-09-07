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"Стараюсь быть честной": Екатерина Кухар в прозрачном платье сделала признание

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.09.2019 - 09:54
"Стараюсь быть честной": Екатерина Кухар в прозрачном платье сделала признание
Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина поблагодарила поклонников

Украинская прима-балерина и строгая судья проекта "Танцы со звездами 2019" Екатерина Кухар делится с поклонниками не только впечатлениями от нового сезона шоу, но и радует вдохновляющими постами и не менее мотивирующими фото. Она с удовольствием демонстрирует свои изящные формы, а недавно даже поделилась собственными секретами для плоского животика.

На свежем снимке в Instagram Екатерина позирует в прозрачном черном платье с крупной в вышивкой в виде звезд, под которым без труда можно рассмотреть черное боди. Завязки-банты на рукавах и строгий круглый воротничок добавляют пикантному образу еще большего кокетства.

Волосы балерины собраны в высокий пучок, она выпустила на лицо пару прядей. Легкий макияж, будто сияющая изнутри кожа выглядят максимально естественно. Кстати, фото было сделано в прошлом году во время одного из эфиров проекта "Танцы со звездами" и преданные поклонники балерины сразу узнали снимок.

&quot;Стараюсь быть честной&quot;: Екатерина Кухар в прозрачном платье сделала признание

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Вдохновение приходит во время усердной работы". И я, безусловно, с этим согласна. Я всегда стараюсь быть честной перед своими зрителями, читателями и не скрывать своих эмоций. Я рада делиться опытом и знаниями, если это для вас полезно", - призналась Екатерина.

Подписчики знаменитости просто не смогли оставить ее без комплиментов.

  • Вы прямо как фарфоровая куколка! Выглядите потрясающе
  • Прекрасная леди, вы неотразимы!
  • Ви дуже позитивна людина, ви завжди елегантна, молодець
  • Галактика... Шикарный образ для прекрасной женщины!
  • О, Катюня, выглядишь отлично
  • Королева!
  • Зіронька ясна, яка ти прекрасна
  • Миледи

Скриншот комментариев

Напомним, что Екатерина Кухар заговорила о сложностях нового сезона проекта "Танцы со звездами".

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