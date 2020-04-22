Стараемся не исчезать: солистка The Hardkiss поделилась карантинными буднями

В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» солистка популярной рок-группы «The Hardkiss» Юлия Санина рассказала, как изменилась ее жизнь во время карантина и хватает ли ей времени для освоения новых хобби.

Юлия Санина вышла на связь с ведущими программы «Ранок з Україною» Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем, чтобы рассказать, как проводит время на карантине. Оказалось, звезда добросовестно выполняет правила карантинных мер, при этом ей с командой не пришлось отменять никаких планов.

«С начала карантина мы сидим дома, больше месяца мы никуда не выезжали – все, что нужно заказываем домой, то есть добросовестно соблюдаем карантин. И, в принципе, мы как планировали весной сидеть на студии, писать песни, работать над новым альбомом, так это и делаем. Нам повезло, что у нас не было запланировано никаких концертов, туров, поэтому ничего не пришлось переносить или отменять», – рассказала солистка группы «The Hardkiss» Юлия Санина в эфире канала «Украина».

Кроме того, звезда рассказала, какие новые увлечения и хобби появились у нее во время карантина.

«Из нового – занялась своим огородом, я живу в частном доме. Посадила редьку, зелень, салат – посмотрим, сойдет ли. Яблоня у меня зацвела, груша – не умею пока за ними ухаживать, но буду учиться. Никогда не думала, что буду что-то сажать, а еще в планах огурчики свои. К тому же кулич испекла впервые в жизни», – призналась певица.

Но несмотря на новые увлечения, артистка не забывает и о творчестве. Так, во время карантина группа успела не только поработать над новым альбомом, а еще и выпустить клип, который был снят до нововведений, однако монтаж и премьера состоялись недавно.

«Мне кажется, что сколько контента – аудио, видео, которые мы выпускаем сейчас, во время карантина, мы не выпускали никогда. Мы действительно никогда не насыщали так свои месяца – документальный фильм, клип и сингл «Гора», запустили продажу билетов на большой концерт, постоянно выпускаем видео нашего акустического концерта, я снимаю влоги, постоянно общаюсь онлайн со своими подписчиками в Instagram – я люблю эту сеть. Мы не исчезаем, так как в это время артистам не хватает концертов, внимания, наших зрителей. Поэтому мы стараемся не исчезать: во-первых, для своего психического состояния, во-вторых, для людей, чтобы им было веселее», – поделилась Юлия Санина в программе «Ранок з Україною».

Напомним, ранее солистка The Hardkiss откровенно рассказала о пластике.