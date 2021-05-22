Стараемся, чтобы дочка была с папой: бывшая жена Андре Тана раскрыла детали развода

По озвученной дизайнером версии, причиной расставания стал бизнес. Алина с этим согласилась.

"Наверное, это правда. Потому что мы работали вместе с Андреем 10 лет. И, конечно, мы бизнес переносили домой и обсуждали его там. Когда два сильных человека в бизнесе встречаются, это достаточно сложно. Я думаю, это причина развода", - поделилась экс-супруга модельера.

Она также добавила, что они уже полгода в разводе.

Алина призналась, что с разделом имущества никаких проблем не было. Кроме того, она только за, чтобы Тан проводил много времени с 5-летней дочерью.

"Он оставил себе квартиры, которые у него были в центре Киева, отдал нам с Соней дом, и, в принципе, все замечательно. Мы разговаривали с дочкой, мы объясняли. Максимально стараемся, чтобы дочка была с папой. Вот сейчас я на светском мероприятии, и он мне разрешил здесь потанцевать, и посмотреть концерт, а сам рисует с дочкой", – рассказала Харечко.

Девушка призналась, что ее сердце сейчас свободно: "Да, и я не собираюсь его никому отдавать. Потому что мне кажется правильным проанализировать прошлое, не прыгать в отношения, понять, что было не так, в чем были ошибки".

Андре Тан и Алина Харечко остались в дружеских отношениях после развода (фото: elle.ua)