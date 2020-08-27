Становлюсь лучше с каждым сыном: нежная именинница Джамала сделала признание о себе

Певица в этом году празднует 37-летие
Джамала два месяца назад вновь познала радость материнства, но надолго в декрете не задержалась. Смелая певица рискнула отправиться на отдых с мужем и двумя маленькими сыновьями, а по прибытию в Киев из Турции стала активно готовиться к праздничному сольному концерту, который должен состоятся сразу после ее дня рождения – в этом году 27 августа Джамала празднует 37-летие! По такому случаю певица поделилась атмосферным фотосетом в нежном образе.
Снимки были сделаны совсем недавно во время репетиции концерта в киевском ботсаду. На них счастливая звезда, облаченная в нежно розовый комбинезон с блестящей люкрексовой нитью и прозрачную накидку-тренч, завораживает своими искренними эмоциями и завораживает улыбкой.
Певица распустила волосы, завитые в естественные легкие локоны, а ее макияж сделан с акцентом на выразительные глаза, подведенные черный кайалом.
Джамала сделала личное признание в день своего рождения (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Напевно, я виросла, але ааааабсолютно не подорослішала. З кожним новим сином стаю краще! Далі — цікавіше! Дякую усім людям поруч! Любові, щастя та підтримки всім людям на Землі!" - подписала серию нежных кадров Джамала.
Поклонники обнаружили сходство Джамалы с известной мировой звездой Шер, а также не скупились на пожелания.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее Джамала впечатлила роскошным декольте в белом наряде.