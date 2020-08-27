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Становлюсь лучше с каждым сыном: нежная именинница Джамала сделала признание о себе

Автор: Lite

Певица в этом году празднует 37-летие

Джамала два месяца назад вновь познала радость материнства, но надолго в декрете не задержалась. Смелая певица рискнула отправиться на отдых с мужем и двумя маленькими сыновьями, а по прибытию в Киев из Турции стала активно готовиться к праздничному сольному концерту, который должен состоятся сразу после ее дня рождения – в этом году 27 августа Джамала празднует 37-летие! По такому случаю певица поделилась атмосферным фотосетом в нежном образе.

Снимки были сделаны совсем недавно во время репетиции концерта в киевском ботсаду. На них счастливая звезда, облаченная в нежно розовый комбинезон с блестящей люкрексовой нитью и прозрачную накидку-тренч, завораживает своими искренними эмоциями и завораживает улыбкой.

Певица распустила волосы, завитые в естественные легкие локоны, а ее макияж сделан с акцентом на выразительные глаза, подведенные черный кайалом.

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Джамала сделала личное признание в день своего рождения (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Напевно, я виросла, але ааааабсолютно не подорослішала. З кожним новим сином стаю краще! Далі — цікавіше! Дякую усім людям поруч! Любові, щастя та підтримки всім людям на Землі!" - подписала серию нежных кадров Джамала.

Поклонники обнаружили сходство Джамалы с известной мировой звездой Шер, а также не скупились на пожелания.

  • Вітаю! Ставайте ще кращою! На фото трішки схожі на Шер!
  • Вітаю! Ви чудова
  • Волшебная! Будь счастлива!
  • Красотка
  • Прекрасная
  • Щастя жінки в її очах
  • Завжди думала, кого ти мені нагадуєш. І дивлячись на ці фото, здогадалась, ти "Амазонка". Дуже гарна

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала впечатлила роскошным декольте в белом наряде.

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