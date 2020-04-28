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Становится жарко: Кайли Дженнер восхитила сеть роскошными формами в микробикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.04.2020 - 22:34
Становится жарко: Кайли Дженнер восхитила сеть роскошными формами в микробикини
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда показала откровенный ролик

Кайли Дженнер, которая в последнее время была не сильно активна в сети, за последние сутки наверстала упущенное. Так, девушка опубликовала сразу несколько постов разного характера. Первым делом она показала новый необычный лук с броским принтом Dior, который составили брюки и гольф с лампасами. Дополнили образ белые кеды с высокими носками. 22-летняя миллиардерша позирует, сидя на ступенях. Галерея собрала около 8 миллионов лайков и тысячи восторженных комментариев. Но Кайли не стала останавливаться на этом, чуть позже запостив нечто более «горячее».

Становится жарко: Кайли Дженнер восхитила сеть роскошными формами в микробикиниСтановится жарко: Кайли Дженнер восхитила сеть роскошными формами в микробикини

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

На коротком ролике Кайли позирует в крошечном черном бикини. Девушка сидит боком к камере, демонстрируя свое роскошное тело во всей красе. Пышная грудь и бедра, соблазнительный прогиб спины, а также тонкая талия Дженнер просто свели с ума подписчиков красотки. Кайли в замедленной съемке распыляет на себя солнцезащитное средство от собственного бренда Kylie Skin, томно глядя в камеру. «Здесь становится жарко», – добавила знаменитость подходящий текст к столь соблазнительному ролику. Видео за несколько часов набрало около 25 миллионов просмотров, а также около 100 000 восхищенных комментариев. Так что Кайли явно может рассчитывать на отличные продажи своего продукта.

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