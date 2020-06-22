Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Алесандра Амбросио – экс-«ангел» Victoria's Secret. Но несмотря на то, что горячая бразильская красавица покинула ряды посланниц известного бренда, соблазнительных фото в нижнем белье и купальниках в ее жизни меньше не стало. И чаще всего она появляется в вещах собственного бренда GAL Floripa.

Алессандра в который раз покорила сеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз звезда утроила настоящий «пожар» в сети, столь горячий получился пост. Девушка позирует в голубом бикини, которое едва прикрывает ее идеальное тело. Пляжный образ дополняют браслеты и подвески – даже на море звезда не забывает надеть любимые украшения. Модель лежит в воде, соблазнительно прогнувшись. «Становится горячо! Наконец лето», – написала знаменитая модель. Фанаты также молчат не стали, буквально засыпав Алессандру восторженными комментариями.

Богиня

Вау!

Ох, да! Я согласен

Муза

Свежо!

Горячо

Абсолютно чертовски красива

Я всегда следовала твоему стилю. Спасибо, что заставляешь нас мечтать

Я в восторге

Ок, вау, действительно стало горячо

Мне кажется, ей не доставляет труда быть красивой. Восхитительный кадр

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/alessandraambrosio)

В сториз 39-летняя звезда показала свою семью: их фото с прошлогодней поездки по Италии получилось атмосферным и счастливым. Алин отметила на днях день рождения, и любящая сестра сделала массу постов с ее участием. Таким образом она к тому же познакомила аудиторию с еще одной основательницей бренда. Так, GAL Floripa они задумали вместе с сестрой подругой.

Алессандра также нашла несколько милых детских фото, на которых с трудом можно узнать будущую звезду мирового масштаба. Разве что по модельной позе, которая выдает навыки суперзвезды. В то время как Алин стоит, опустив свободно руки, Алессандра демонстрирует навыки позирования: девочка согнула одну руку и поставила ее деловито ее в бок, повернувшись к камере выгодным ракурсом.

Алессандра с сестрой и детьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)