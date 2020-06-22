ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2020 - 21:34
Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини
Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда подготовила жаркий пост

Алесандра Амбросио – экс-«ангел» Victoria's Secret. Но несмотря на то, что горячая бразильская красавица покинула ряды посланниц известного бренда, соблазнительных фото в нижнем белье и купальниках в ее жизни меньше не стало. И чаще всего она появляется в вещах собственного бренда GAL Floripa.

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Алессандра в который раз покорила сеть (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз звезда утроила настоящий «пожар» в сети, столь горячий получился пост. Девушка позирует в голубом бикини, которое едва прикрывает ее идеальное тело. Пляжный образ дополняют браслеты и подвески – даже на море звезда не забывает надеть любимые украшения. Модель лежит в воде, соблазнительно прогнувшись. «Становится горячо! Наконец лето», – написала знаменитая модель. Фанаты также молчат не стали, буквально засыпав Алессандру восторженными комментариями.

  • Богиня
  • Вау!
  • Ох, да! Я согласен
  • Муза
  • Свежо!
  • Горячо
  • Абсолютно чертовски красива
  • Я всегда следовала твоему стилю. Спасибо, что заставляешь нас мечтать
  • Я в восторге
  • Ок, вау, действительно стало горячо
  • Мне кажется, ей не доставляет труда быть красивой. Восхитительный кадр

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/alessandraambrosio)

В сториз 39-летняя звезда показала свою семью: их фото с прошлогодней поездки по Италии получилось атмосферным и счастливым. Алин отметила на днях день рождения, и любящая сестра сделала массу постов с ее участием. Таким образом она к тому же познакомила аудиторию с еще одной основательницей бренда. Так, GAL Floripa они задумали вместе с сестрой подругой.

Алессандра также нашла несколько милых детских фото, на которых с трудом можно узнать будущую звезду мирового масштаба. Разве что по модельной позе, которая выдает навыки суперзвезды. В то время как Алин стоит, опустив свободно руки, Алессандра демонстрирует навыки позирования: девочка согнула одну руку и поставила ее деловито ее в бок, повернувшись к камере выгодным ракурсом.

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикини

Становится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикиниСтановится горячо: Алессандра Амбросио соблазняет аппетитными формами в крошечном бикиниАлессандра с сестрой и детьми (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины актрисамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь