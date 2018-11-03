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"Стамбул, я люблю тебя": Джамала показала семейные фото с отдыха

Lite » Звезды 03.11.2018 - 12:15
Фото: Джамала (РБК-Украина)
Фото: Джамала (РБК-Украина)

На снимках показаны прекрасные виды Стамбула

Украинская популярная певица Джамала, которая недавно презентовала свой клип в Берлине, показала в сети фотографии со своей поездки в Стамбул. Снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram. Также она напомнила, чтобы ее подписчики не забывали о конкурсе.

"Istanbul I love you! Стамбул, я люблю тебя! P.S Смотри мое новое видео в профиле! Помни про конкурс и подарки!!", - подписала фото исполнительница.

На снимках можно увидеть мужа певицы Бекира Сулейманова.

&quot;Стамбул, я люблю тебя&quot;: Джамала показала семейные фото с отдыхаФото: Джамала с мужем (instagram.com/jamalajaaa)

Супруги гуляют возле Босфора, ужинают в ресторане, наслаждаются видами турецкого города.

&quot;Стамбул, я люблю тебя&quot;: Джамала показала семейные фото с отдыхаФото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети отметили, что фотографии звезды из Стамбула прекрасны.

&quot;Стамбул, я люблю тебя&quot;: Джамала показала семейные фото с отдыха&quot;Стамбул, я люблю тебя&quot;: Джамала показала семейные фото с отдыхаФото: Джамала с семьей в ресторане (instagram.com/jamalajaaa)

"Круть", - написал пользователь ksusha.

"Очень круто, вы такие классные", - прокомментировала birds_jamalajaaa.

"Это город моей мечты.Я хочу его увидеть, почувствовать, вдохнуть. Я хочу его смаковать", - отметила liena7565.

&quot;Стамбул, я люблю тебя&quot;: Джамала показала семейные фото с отдыха

&quot;Стамбул, я люблю тебя&quot;: Джамала показала семейные фото с отдыха

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, ранее Джамала в нарядных образах поставила фанов перед выбором.

Также Джамала показала результаты потрясающей съемки для календаря "Щирi. Свята". Как и остальные участники проекта, Джамала предстала в ярком украинском национальном костюме. Певица предстала в образе невесты.

 

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