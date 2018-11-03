"Стамбул, я люблю тебя": Джамала показала семейные фото с отдыха

На снимках показаны прекрасные виды Стамбула
Украинская популярная певица Джамала, которая недавно презентовала свой клип в Берлине, показала в сети фотографии со своей поездки в Стамбул. Снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram. Также она напомнила, чтобы ее подписчики не забывали о конкурсе.
"Istanbul I love you! Стамбул, я люблю тебя! P.S Смотри мое новое видео в профиле! Помни про конкурс и подарки!!", - подписала фото исполнительница.
На снимках можно увидеть мужа певицы Бекира Сулейманова.
Фото: Джамала с мужем (instagram.com/jamalajaaa)
Супруги гуляют возле Босфора, ужинают в ресторане, наслаждаются видами турецкого города.
Фото: Джамала с мужем и сыном (instagram.com/jamalajaaa)
Пользователи сети отметили, что фотографии звезды из Стамбула прекрасны.
Фото: Джамала с семьей в ресторане (instagram.com/jamalajaaa)
"Круть", - написал пользователь ksusha.
"Очень круто, вы такие классные", - прокомментировала birds_jamalajaaa.
"Это город моей мечты.Я хочу его увидеть, почувствовать, вдохнуть. Я хочу его смаковать", - отметила liena7565.
Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)
Напомним, ранее Джамала в нарядных образах поставила фанов перед выбором.
Также Джамала показала результаты потрясающей съемки для календаря "Щирi. Свята". Как и остальные участники проекта, Джамала предстала в ярком украинском национальном костюме. Певица предстала в образе невесты.