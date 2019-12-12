Стало известно имя первого судьи Национального отбора на Евровидение-2020

Телеканалы СТБ и UA: Общественное вещание объявили имя первого члена жюри Национального отбора на Евровидение-2020. Им стал Народный артист Украины и бессменный спарринг-партнер Сергея Притулы - Андрей Данилко.

- Вот уже пятый год в кресле жюри, но мои критерии отбора не меняются: главное, чтобы страна была ярко и конкурентноспособно представлена на Евровидении. Я надеюсь, в этом году и зрители, и жюри выберут самого достойного представителя от Украины. Иначе – зачем это все? - говорит Андрей Данилко.

Андрей Данилко (фото: СТБ)

Кто займет места за судейским столом рядом с Андреем Данилко - станет известно совсем скоро.

Напомним, музыкальный продюсер Национального отбора - Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук.

Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.

Прямые эфиры Национального отбора-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ. Информационную поддержку Национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.

Приходите на Национальный отбор на Евровидение-2020!

65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение предоставляет UA: Общественное вещание. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.

Прием заявок от артистов и коллективов продлится до 25 декабря включительно.

С Правилами участия в Национальном отборе на Евровидение можно ознакомиться на сайтах СТБ и UA: Общественное вещание.