Стали намного счастливее: Ким Кардашьян и Канье Уэст наладили отношения с помощью семейного отдыха

Ким Кардашьян с мужем (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезды вернулись в Майами

Кризис в браке Ким Кардашьян и Канье Уэста – главный предмет обсуждения многочисленных светских порталов. Так, по причине обострения биполярного расстройства супруг наговорил в прессе много неприятных для Ким вещей. Но расставаться 39-летняя звезда соцсетей и 43-летний рэпер не спешат. Чтобы преодолеть кризис, они отправились на семейный отдых. В поезду в Доминиканскую Республику они взяли также детей: 7-летнюю Норт, 4-летнего Сейнта, 2-летнюю Чикаго, а также малыша Псалма, которому в мае исполнился год.

Ким с детьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

По словам инсайдеров, неделю они провели в полном уединении, компанию знаменитому семейству составил только священник, который должен поднять дух Канье. На днях семья вернулась домой в Майами. И, судя по слухам, намного счастливее. «У них был отличный семейный недельный отдых. Они продолжают отдыхать в Колорадо. Они оба выглядят намного счастливее», – поделился с прессой источник. Другой приближенный к паре инсайдер подтвердил эти слова, добавив, что Уэст также переживает творческий взлет и вдохновение из-за окружения семьи.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В своем Twitter Канье перестал писать откровенные признания о семье, а наоборот – выложил вилое видео, где танцует с дочерью. Сейчас Ким и Канье делают все возможное, чтобы спасти свой брак. Они оба намерены работать над отношениями. Хотя Ким считает, что мужу нужен серьезнее отнестись к своему состоянию и обратиться к специалистам. Сам музыкант не считает нужным идти к врачам.