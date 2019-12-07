"Стала ласковой и нежной": Ризатдинова сделала признание о человеке, изменившем ее жизнь

Анна Ризатдинова после участия в проекте Танцы со звездами 2019 заявляет, что танцы – стали ее огромной страстью и она планирует связать с ними жизнь. Например, гимнастку и ее партнера Александра Прохорова приглашают на различные мероприятия, поэтому она усиленно тренируется и оттачивает мастерство. Невзирая на тотальную занятость, спортсменка находит время для светских выходов, причем не одна. Она является на различных мероприятиях с Александром и интригует поклонников высказываниями об их отношениях. Анна пришла в студии радиостанции "Европа-плюс" и рассказала о том, как проект Танцы со звездами 2019 изменил ее жизнь, а также сделала признание о своем главном поклоннике – сыне Роме.

Так, гимнастка разоткровенничалась о том, что мечтала попасть в проект еще с первых сезонов, но понимала, что ей, как ее коллеге и экс-участнице шоу, гимнастке Лилии Подкопаевой, вначале нужно выиграть Олимпийские игры и привезти в Украину медаль. Невзирая на усталость и плотный график тренировок, спортсменка бы, не раздумывая, приняла участие в проекте еще раз.

"Если мне предложили еще 14 недель, я бы согласилась, несмотря на бешенную усталость, эмоциональную в том числе. Танцы – это моя жизнь. В гимнастике я нее могла расслабиться. А сейчас у меня руки развязаны плюс партнер, который вдохновляет", - отметила Анна.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Самым главным поклонником мамы оказался двухлетний сын гимнастки Роман. Мальчик даже однажды вышел к ней на паркет.

"Ему два года. Когда я выступала в начале эфира, он успевал посмотреть, ведь Рома в десять уже ложиться спать. На один из эфиров он пришел и даже вышел на паркет и подарил мне цветы. Он – мой главный болельщик и очень гордится мамой", - рассказала Ризатдинова.

Рождение сына изменило ее суровый и целеустремленный олимпийский характер. "С появлением Ромы я стала более ласковая, нежная и любвеобильная", - признается гимнастка.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка также ответила на блиц-вопросы ведущей. Выяснилось, что Анна искренне верит в настоящую любовь, а также следует приметам, тратит деньги на безделушки и даже вставала ночью, чтобы осуществить набег на холодильник.

Напомним, что Анна Ризатдинова рассказала, как складывались ее отношения на проекте с победительницей Танцев со звездами 2019 Ксенией Мишиной.