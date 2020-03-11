Стала известна дата премьеры нового тревел-шоу "Большие выпуски с Антоном Птушкиным" на "1+1"

Антон Птушкин (фото: пресс-служба)

Смотрите приключения Антона Птушкина в самых красивых городах и континентах планеты каждое воскресенье в 10:45 на канале «1+1»

Уже 22 марта в 10:45 на канале «1+1» состоится премьера нового тревел-шоу «Большие выпуски с Антоном Птушкиным», в котором харизматичный ведущий Антон Птушкин самостоятельно путешествует по разным странам и континентам. Проект будет выходить в эфире телеканала еженедельно.

Антон Птушкин уже получил популярность в YouTube, снимая захватывающие тревел-видео для своего канала. Особенность его блогов заключается в том, что тревел-документалист путешествует в каждую страну один и сам занимается не только съемкой, но и сценарием, монтажом, графикой и разработкой идеи каждого выпуска.

На «1+1» в «Больших выпусках с Антоном Птушкиным» покажут 7 эпизодов, каждый из которых посвящен одной стране или городу. Это будут Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония, Исландия, Дубай и Фарерские острова.

Уже в первой программе, которая выйдет в эфир 22 марта, Антон Птушкин откроет для зрителей крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов - Дубай. В большом выпуске путешественник проведет экскурсию по роскошной жизни одного из самых богатых городов в мире, которое поражает своей футуристической архитектурой, грандиозными небоскребами и откровенной роскошностью.

«Это будет большой выпуск о Дубае, местной роскоши, частных островах и виллах, а также том, как этому городу удалось достичь такого уровня успеха», - делился впечатлениями от путешествия ведущий.

В частности, в эпизоде ​​Антон покажет самые дорогие дубайские автомобили и гостиницы, ночную жизнь города и шоу фонтанов, подводную комнату на плавучей вилле, террасу с лучшей смотровой площадкой, озера в пустыне и невероятной красоты закат над барханами.

Кроме того, Антон Птушкин посетит все самые популярные туристические места Дубай и даст собственные советы, почему сюда стоит ехать и что нужно обязательно посетить.