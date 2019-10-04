"Справа симпатичный": Надя Дорофеева показала своих любимых артистов

Артистка активно готовится к масштабному концерту
Участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева сейчас полностью занята подготовкой в киевскому концерту коллектива - уже завтра она и Позитив покажут поклонникам, что такое настоящее VISLOVO. Так что почти все время певица проводит на репетициях - так, недавно она показала фото без макияжа, сделанное прямо в авто. Новый кадр в Instagram исполнительницы был сделан во Дворце спорта, где заканчиваются последние приготовления к шоу.
На снимке Надя запечатлена среди рабочих конструкций в окружении своих любимых артистов - мужа Владимира Дантеса и Потапа. Дорофева одета в черные с белыми вставками лосины и черный худи. Певица положила руки на плечи супруга, а голову откинула назад на плечо Потапу, при этом забавно сложив губы в поцелуе.
"Мои любимые артисты", - подписала снимок девушка.
Фото: Владимир Дантес, Надя Дорофеева и Поотап (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото тут же прокомментировала жена Потапа Настя Каменских, отметив, что артист справа очень даже ничего. Сам Потап тоже не остался в стороне.
"Тот что справа очень симпатичный", - написала Настя.
"Очень красивая фотография", - отметил рэпер и продюсер.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Пользователям сети очень понравилось подобное трио и они оставили много умиленных отзывов.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева в белье и ботфортах взбудоражила пикантным фото.
Ранее Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку в рамках фотосессии для глянца.