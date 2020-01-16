Спортивная семейка: Потап и Настя Каменских показали свое активное утро в Мексике

Настя Каменских и Потап продолжают наслаждаться расслабленным отдыхом в любимой Мексике - парочка выбрала атмосферный город у океана Тулум. Певица не упускает случая похвастаться яркими пляжными луками, а также подтянутой фигурой в купальнике. Знаменитости радуют поклонников жаркими фото и видео на своих страничках в соцсетях и делятся деталями своего отпуска. Так, даже на каникулах они не забывают о режиме и тренировках - и как обычно, делают это вместе!

На своей странице в Instagram Потап показал, как выглядит их спортивное утро в Мексике. Они с супругой вышли на пробежку по берегу океана - продюсер в футболке и шортах, Настя же нарядилась в мини-шортики и короткий спортивный топ. Снимок получился очень веселым и позитивным.

"Чтобы есть такос и гуакамоле, пить текиллу, нужно быть в форме ", - прокомментировал фото Алексей Потапенко.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

В своем аккаунте Каменских добавила еще пару кадров, на которых позирует возле оригинальной инсталляции из дерева, хвастаясь стройными ножками и упругим прессом. Артистка также рассказала о своем спортивном режиме.

"Доброе спортивное утро! Спорт - уже давно неотъемлемая часть моей жизни. Даже в самые загруженные периоды я всегда нахожу время на пробежку, комплекс упражнений, растяжку, или на целостную спортивную тренировку в зале. Особенно люблю утренние тренировки - это 100% гарантия чудесного настроения на весь день! А спорт на отдыхе, на свежем воздухе, да еще и в любимой Мексике - это вообще. А что вам больше по душе, пробежка на свежем воздухе или тренировка в зале?" - поделилась с фанатами исполнительница.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники засыпали пару восхищенными комплиментами, особенно отмечая, как заметно похудел Потап.

Супер

Алексей и Настя какие вы молодцы, хороший пример всем подаёте, так держать , будьте счастливы!)))

Настя на Потапа хорошо влияет

Боже,як схуднув Потап

Только уважение к Вам. Полезнейший образ жизни ведёте, господа...

Хорош!!!!

Как классно, когда два влюбленных смотрят на мир "подобными глазами " и имеют общие принципы жизни

Красавчики)))))

Які ж ви класні. Молодці

Худой уже капец, уважуха

Вот что любовь делает. И куда улетели лишние кг

Потап, хватит худеть, одни кости уже

Худышка наш Потапчик...

А Потап молодец, в отличной форме

Как вы похудели

Скриншот комментариев (instagram.com/realpotap)

Ранее Настя Каменских показала горячее видео в купальнике прямиком из бассейна. В ролике также можно увидеть подводную съемку.