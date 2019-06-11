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Спортивная Наталья Могилевская похвасталась впечатляющей растяжкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.06.2019 - 14:43
Спортивная Наталья Могилевская похвасталась впечатляющей растяжкой
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица также поделилась мудрыми мыслями

Наталья Могилевская много сил и времени посвящает своей фигуре - певица следит за питанием и регулярно занимается спортом. Даже на отдых артистка летала со своим личным тренером! И это дает свои плоды - она заметно похудела и может похвастаться подтянутой фигурой. На своей странице в Instagram исполнительница показала процесс домашней тренировки, а заодно и результат своих усилий.

На снимке Наталья сидит на фитнес-коврике в черных лосинах и белой футболке, сложив руки на стоящий перед ней фитбол. Однако главное на фото - поза певицы, ведь она сидит практически в шпагате, демонстрируя впечатляющую растяжку.

Спортивная Наталья Могилевская похвасталась впечатляющей растяжкой

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

В подписи к публикации Могилевская поделилась мудрыми мыслями о том, как справляться с трудными ситуациями в жизни.

"Я живу последнюю неделю с выражением:
Бог, у меня есть проблема 
или Проблема, у меня есть Бог?
Ловлю себя каждый раз когда думаю по первому принципу. А как обычно думаете Вы? Замечали, что от настроя и веры меняются решения и результат? Желаю вам активной недели и благословения высших сил, чтобы найти благоприятный выход из сложных ситуаций. Будьте счастливы!" - написала артистка.

Фолловеры поблагодарили Наталью за вдохновляющие слова и восхитились ее спортивной формой и внешним видом.

  • "Да! Все от настроения и веры меняется и чаще всего координатно"
  • "Да, именно от внутреннего настроя все кардинально меняется... Что имеем внутри, то и получаем из вне. По принципу зеркала. Благодарю, Наталья! Взаимно и Вам разрешения всех вопросов наивысшим и наилучшим образом!!!"
  • "Самая красивая"
  • "Прям как Волочкова"
  • "Наталья, спасибо взаимно, красотуля"
  • "Как актуально, прямо в данный момент Вы озвучили то, что мне надо! Спасибо! Проблема, у меня есть Бог. Аминь!"
  • "Какая вы умничка! Восхищаюсь вы всегда для меня пример"
  • "Спасибо. И Вам благословения высших сил!"
  • "СпасиБо!!! Натусь мы на одной волне"
  • "С благодарностью за нужные слова!"
  • "Спасибо, Наталья, это очень вовремя!"
  • "Наталья никогда не перестанет нас удивлять"

Спортивная Наталья Могилевская похвасталась впечатляющей растяжкой

Спортивная Наталья Могилевская похвасталась впечатляющей растяжкой

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, Наталья Могилевская в сетчатой майке показала, чем занялась с мужчиной.

Ранее плоды усиленных тренировок и неустанной работы над собой Могилевская показала на видео, продемонстрировав упругие и подтянутые ягодицы и стройные ноги.

К слову, Наталья Могилевская заинтриговала признанием в любви мужчине-музыканту и показала жаркие объятия с ним на камеру.

Полезно и азартно: Могилевская в сетчатой майке показала, чем занялась с мужчиной "Люблю его": Наталья Могилевская в объятиях мужчины взбудоражила признанием
Новости Украины Наталья Могилевскаяпевец
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