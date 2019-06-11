Спортивная Наталья Могилевская похвасталась впечатляющей растяжкой

Певица также поделилась мудрыми мыслями
Наталья Могилевская много сил и времени посвящает своей фигуре - певица следит за питанием и регулярно занимается спортом. Даже на отдых артистка летала со своим личным тренером! И это дает свои плоды - она заметно похудела и может похвастаться подтянутой фигурой. На своей странице в Instagram исполнительница показала процесс домашней тренировки, а заодно и результат своих усилий.
На снимке Наталья сидит на фитнес-коврике в черных лосинах и белой футболке, сложив руки на стоящий перед ней фитбол. Однако главное на фото - поза певицы, ведь она сидит практически в шпагате, демонстрируя впечатляющую растяжку.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
В подписи к публикации Могилевская поделилась мудрыми мыслями о том, как справляться с трудными ситуациями в жизни.
"Я живу последнюю неделю с выражением:
Бог, у меня есть проблема
или Проблема, у меня есть Бог?
Ловлю себя каждый раз когда думаю по первому принципу. А как обычно думаете Вы? Замечали, что от настроя и веры меняются решения и результат? Желаю вам активной недели и благословения высших сил, чтобы найти благоприятный выход из сложных ситуаций. Будьте счастливы!" - написала артистка.
Фолловеры поблагодарили Наталью за вдохновляющие слова и восхитились ее спортивной формой и внешним видом.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, Наталья Могилевская в сетчатой майке показала, чем занялась с мужчиной.
Ранее плоды усиленных тренировок и неустанной работы над собой Могилевская показала на видео, продемонстрировав упругие и подтянутые ягодицы и стройные ноги.
К слову, Наталья Могилевская заинтриговала признанием в любви мужчине-музыканту и показала жаркие объятия с ним на камеру.