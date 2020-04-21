Спортивная мамочка: Эшли Грэм похвасталась подтянутой фигурой в облегающем наряде

Эшли Грэм в январе этого года стала мамой – 18-го января она родила первенца. Знаменитая красавица не скрывала от поклонников ничего: весь период беременности и родов она подробно описывала в своем микроблоге. Здесь были и посты о том, как менялось ее тело, и откровенные фото с растяжками и целлюлитом, и описание меню знаменитой красавицы, и ее распорядок дня. А после родов модель записала со своим мужем подкаст, в котором рассказала, как проходил сам процесс появления на свет Исаака.

Эшли учит асанам (видео: instagram.com/ashleygraham)

Теперь же настала пора показать, как Эшли восстанавливает после родов свою форму. Девушка записала несколько видео, где занимается йогой и демонстрирует разнообразные асаны. Тренировку знаменитая красавица проводит на свежем воздухе, в лучах солнечного света. Гибкость и пластика модели вновь стали главной темой обсуждения среди фанатов. Разумеется, отметили они и то, как заметно постройнела молодая мамочка.

Модель в отличной форме (фото: instagram.com/ashleygraham)

Для занятий Грэм примерила белые легинсы, а также красный, довольно откровенный, топ с переплетами на спине. Наряд подчеркнул подтянутые ноги и руки, тонкую талию и пышную грудь знаменитой красавицы. Дополнили образ солнцезащитные очки в узкой оправе и тонкая цепочка на шее. Макияж Эшли решила не делать, а волосы собрала в высокий хвост.

«13 недель после родов, и я начинаю чувствовать себя снова собой. Молодые мамочки – сколько вам недель после родов? Что вы делаете, чтобы снова почувствовать себя собой?», – подписала Эшли галерею с роликами и фото.

К слову, Эшли не откладывала тренировки даже во время беременности. Она регулярно проводила на коврике каждый день как минимум полчаса. Возможно, потому фигура девушки осталась практически прежней. Муж модели – Джастин Эрвин – в упомянутом выше подкасте рассказывал, что даже в день родов Эшли не забыла провести занятие.