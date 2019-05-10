Спортивная красотка: звезда "Орла и Решки" восхитила длинными ножками на пляже Бали

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Астровская похвасталась идеальным отдыхом

Алина Астровская отправилась на Бали. При этом ведущая морского сезона популярного шоу о путешествиях "Орел и Решка" подчеркнула, что улетела на экзотический остров не в рамках съемки нового выпуска, а в отпуск. Что бывает у нее не так и часто. Цель путешествия – серфинг.

Телеведущая даже призналась, что настолько долго не занималась серфингом из-за постоянных съемок и разъездов, что ей приходит едва ли не заново учиться.

"Любимый остров! Тот самый сказочный… Понадобилось целых два дня, чтобы выспаться (тело забирает долги сна, за последние полгода). Но уже завтра отправлюсь покорять океан (хотя кого я обманываю, буду заново учиться стоять на доске, слишком долгий перерыв!) Говорят влюбленность и очарование проходит, но это точно не касается моих взаимоотношений с Бали", - написала Астровская, прилетев на остров.

Уже чрез пару дней Алина Астровская показала первые фото с доской.

Алина Астровская на Бали (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

"Одна из причин снова и снова приезжать на Бали – серфинг. И пусть я начинаю ненавидеть его, когда надо грести пол жизни, чтобы вернуться на лайн ап (в такие минуты мне кажется, что я стою на одном месте). Но как же это здорово! Отдельное удовольствие наблюдать за теми, кто ловит волны с невозмутимым видом и легкостью", - подписала новый снимок ведущая.

На фото Алина Астровская позирует с доской в руке. На ней плавательный костюм и кепка. При этом внимание поклонников привлекла спортивная точеная фигура Алины. Особенно – длинные стройные ноги.

Алина Астровская на Бали (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники Астровской оставили восторженные отзывы под ее новым постом:

Ох какая, роскошь!

Алина, мне так нравится "Орел и Решка" с Вашим участием. Вы очень душевная ведущая!

Цікава, яскрава та відкрита, одним словом-крута!

Какая прелесть, ауф!

Классная фотография. Алина, вы классно смотритесь с серфом!

Вы прекрасны!

Напомним, ранее Алина Астровская без макияжа показала акне. Поклонники поблагодарили ее за откровенность и смелость.

Также до этого ранее Астровская восхитила пикантными танцами под медленную музыку.