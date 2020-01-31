Сплошная магия: Тина Кароль превратилась в "цветок" в сказочной фотосессии

Тина Кароль не перестает дарить тысячам своих поклонников вдохновение на каждый день. Украинская певица и член жюри нового сезона Голос страны-10 регулярно публикует в своих соцсетях яркие кадры новых фотосессий. На этот раз красотка зачаровала магнетическим “ночным” фото, позируя в кадре с необычными “героями”, а именно - с бабочками.

Так, на новом снимке Кароль позирует в эффектном черном платье, которое выгодно облегает фигуру исполнительницы. При этом платье расшито и декорировано на рукавах изящными бабочками. Смотрится такой наряд действительно очень эффектно. А для еще большего эффекта Кароль “пригласила на съемку” живых экзотических бабочек синего и зеленого оттенка. Певица знает, как удивлять!

При этом Тина уточняет, что платье - от британского дизайнера David Koma. Отметим, что в нарядах от этого бренда Кароль появлялась уже неоднократно.

Сказочная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тем временем поклонники Кароль поспешили прокомментировать ее новое фото:

“Ваааууу, очень сказочно”

“Бабочки собирают с Тинки нектар, потому что она розочка”

“Сплошная магия”

“Приручила даже бабочек”

“Что-то в этом фото есть магическое и таинственное”

“Волшебница наших сердец!”

“Дуже магічно. Чудово виглядаєте, Тіно”

“Сказочная девочка”

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Также предлагаем рассмотерть несколько ярких образов Тины Кароль в нарядах от David Koma.

Тина Кароль в нарядах от David Koma (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее сын Тины Кароль резко высказался о ее "романе" с Даном Баланом.