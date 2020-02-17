Спіймати Кайдаша: Виктор Жданов рассказал о сериале и своем персонаже

2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша» по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» и по сценарию украинского драматурга Наталки Ворожбит. Таких Кайдашей вы точно не видели! Один из главных героев проекта Виктор Жданов, который исполнил роль главы семьи Омелька Кайдаша, поделился впечатлениями о персонаже.

«Для меня Омелько очень комичный человек со своей драматичной историей. Каждый будет делать свои выводы, посмотрев наш сериал. Мне он нравится тем, что он очень простой. Со своей болью, любовью к жизни, жене и детям. Он очень колоритный, хороший персонаж. Мне бы хотелось, чтобы люди узнали себя в нем. А в нем очень много всего: доброта, простота, алкоголизм и белочка, которая постоянно приходит. Вопрос, который возник у меня и возникнет у зрителя: «Почему с ним это все случилось? Почему все это появилось?» Не буду отвечать на этот вопрос заранее. Но надеюсь, это подвигнет людей пересмотреть свой образ жизни и историю. Думаю, для этого и написан этот персонаж».

Виктор не скрывает, что перечитывал повесть перед съемками. «Конечно, это школьная программа. И все мы читали «Кайдашевую семью». Но школа – это школа. Другое мышление, ты молодой, занят другими вещами, тебе все равно на такие произведения. Уже в другими мыслями я перечитывал, когда предложили роль», - делится Виктор.