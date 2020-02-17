Спіймати Кайдаша: Виктор Жданов рассказал о сериале и своем персонаже

Актер отметил, что сериал привлекает своей простотой и душевностью
2 марта в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Спіймати Кайдаша» по повести Ивана Нечуй-Левицкого «Кайдашева семья» и по сценарию украинского драматурга Наталки Ворожбит. Таких Кайдашей вы точно не видели! Один из главных героев проекта Виктор Жданов, который исполнил роль главы семьи Омелька Кайдаша, поделился впечатлениями о персонаже.
Виктор не скрывает, что перечитывал повесть перед съемками. «Конечно, это школьная программа. И все мы читали «Кайдашевую семью». Но школа – это школа. Другое мышление, ты молодой, занят другими вещами, тебе все равно на такие произведения. Уже в другими мыслями я перечитывал, когда предложили роль», - делится Виктор.