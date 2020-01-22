Как специя: травести-дива Монро стала ведущей популярной ТВ-программы

Травести-дива Монро стала соведущей программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30. Монро, которая ранее подвела итоги 2019 года, вместе с Аленой Винницкой и Тимуром Мирошниченко будет делиться со зрителями увлекательными историями из жизни селебритиз.

Дебют Монро как новой ведущей канала «Украина» состоится 27 января в 9:30. Именно в этот день стартует новый сезон «Зіркового шляху», в котором будет еще больше неожиданных рассказов о жизни знаменитостей. Известная травести-дива и блогерша в студии самого популярного проекта об известных людях придаст звездным историям нового неожиданного звучания и открытости.

«Для меня честь стать ведущей «Зіркового шляху». Кстати, первый выпуск проекта вышел 5 лет назад, 13 января, в мой день рождения. Я не ожидала, что мне предложат роль в утреннем эфире. Уверена, что с моим появлением «Зірковий шлях» приобретет новый вкус. Я как специя, которую добавляют к блюду. Наше трио - некий энергетический утренний коктейль», - делится ожиданиями Монро.

Монро, Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая (фото: ТК Украина)

Ведущий «Зіркового шляху» Тимур Мирошниченко убежден, что откровенная и стильная Монро в студии «Зіркового шляху» произведет на зрителей яркое впечатление.

«Собственная жизненная позиция, внутренняя сила, экспрессия, временами экстравагантность, которые у Монро, не оставят никого равнодушным», - отметил Тимур Мирошниченко.

С сентября прошлого года острая на язык травести-дива ведет в «Зірковому шляху» авторскую рубрику «В пику від Монро», где «без купюр» обсуждает звезд и актуальные события шоу-бизнеса. За полгода в эфире рубрика стала одной из самых рейтинговых и в новом сезоне продолжит выходить в «Зірковому шляху». Популярность рубрики «В пику від Монро» стала отправной точкой в решении творческой команды проекта пригласить травести-диву в основной состав ведущих.

Дарья Дейниченко, креативный продюсер канала «Украина»: «Зірковий шлях» - это гораздо больше, чем развлекательная программа о звездах. Это жизненная позиция современного, сильного и уверенного в себе человека. А ведущие «Зіркового шляху» - это всегда интересные личности с собственными жизненными позициями и уникальным жизненным опытом. Именно поэтому с нами Монро! Звезда, которая все время вынуждена бороться со стереотипами, но, несмотря на это, уверенно идет к цели и имеет свою армию поклонников и почитателей».

Марта Середа, руководитель программы «Зірковий шлях»: «Уже записали несколько выпусков с обновленным составом ведущих и видим, как программа становится еще лучше, острее, ярче. Новое звучание и значение приобретают диалоги ведущих, ведь Монро имеет свой взгляд на события в шоу-бизнесе и причастных к нему звезд. Часто это может приводить к спорам с Аленой и Тимуром, и именно в такие моменты наиболее полно раскрываются все ведущие, появляется еще больше мыслей, больше обзоров на то или иное событие/звезду/тренд в шоу-бизнесе».

Напомним, ранее травести-дива Монро в экстравагантном образе украсила обложку британского глянца.