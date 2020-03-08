Спешим: счастливые Осадчая и Горбунов с цветами рассказали о важной мисии

Катя Осадчая и Юрий Горбунов, невзирая на постоянную занятость, находят время на семью, родных и близких. Они стараются проводить досуг вместе с сыночком Иваном, лицо которого они пока так и не показали, или путешествуют вдовем. Международный женский день стал отличным поводом для Юрия не только поздравить жену, но и всех жещин семьи. Так, ведущие с буктами цветов в руках сообщили, что отправились в гости к родным.

Катя и ее супруг держат в руках розы с мелкими декоративными ромашками и улыбаются в камеру. На теледиве – оригинальное пальто с яркими геометрическими рисунками на рукавах, волосы собраны в гладкую прическу, макияж – максимально естественный.

"Поспішаємо вітати всіх жінок в родині. І вітаємо всіх жінок України зі святом, нехай вам ніколи не псує настрій, нехай чоловіки щодня влаштовують вам свята!" - оставила искренее пожелание Катя.

Катя Осадчая с мужем (Фото: instagram.com/kosadcha)

Подписчики ведущей отметили, что звездные супруги похожи, а также поздравили теледиву с 8 марта.

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Якi ж ви милi

Дуже красиві

Вы лучшие

Дуже гарна пара

Молодці

Яка краса

Ніжність, гарнюсі

Скриншот комментариев

Ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали свой культурный выход в свет. Они сходили в театр на спектакль "Тевье-Тевель" с отличным актерским составом, на который ведущий давно хотел попасть.