Не спеши взрослеть: дочь Оли Поляковой заинтриговала вопросом о любимом

Дочка Оли Поляковой едва ли не каждый день балует многотысячную аудиторию поклонников новыми постами. Отметим, что 14-летняя Маша Полякова развивается на данный момент в роли блогера (у девушки более 116 тыс. подписчиков в сети instagram). При этом сама “Королева ночи” неоднократно повторяла - ей очень нравится, что у ее дочери есть коммерческая жилка, и уже в свои 14 лет Маше удается неплохо зарабатывать на блоге.

Кроме того, старшая дочка украинской исполнительницы также пробует себя в роли модели. Напомним, что этим летом Полякова-младшая была одной из участниц модельного лагеря в Греции. Кстати, наставницей Маши и других девочек выступила украинская топ-модель Алла Костромичева. Не удивительно, что в последнее время Маша устраивает себе различные стильные фотосессии.

На последних фото дочка певицы подарила поклонникам лучезарную улыбку. Девушка позирует в теплом кашемировом свитере, а также трендовой юбке с анималистичным принтом. Из аксессуаров - массивные золотые серьги.

Однако больше всего подписчиков Маши заинтриговала подпись к фото.

“Скажите, а у вас есть любимый человек?” - интересуется Полякова-младшая.

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Отметим, что весной этого года в сети активно обсуждали молодого человека дочери Поляковой. Парень Маши Поляковой являлся ее ровесником, имя - Максим. Ранее юноша говорил, что они с Машей знают друг друга давно - с первого класса.

"Итак, мы с Машей бывшие одноклассники, знакомы с первого класса. И до четвертого класса учились вместе, после этого я ушел в другую школу. Но все равно мы иногда гуляем и проводим время вместе", - отметил он.

Однако со временем “любовная история” Маши Поляковой “затихла”. И на данный момент пока неизвестно, есть ли у девушки парень.

А вот поклонники Маши поспешили прокомментировать ее новые фото:

“Ты с каждым днем краше и краше!!! Невероятная!!! Успеха тебе во всем!!!”

“Ты очень красивая, я желаю тебе чтобы все твои мечты сбылись. Ты очень большая молодец”

“Был, но оказалось что у него нету на меня времени”

“Красотка! На второй фотке вообще не узнала”

“Маша супер красоточка”

“Капец сразу даже и не понял что это ты, круто выглядишь”

“Очень красивая, не спеши взрослеть”

“Фото просто огонь”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, ранее дочки Оли Поляковой сразили модным дефиле в блестящих мини-платьях и с распущенными волосами.