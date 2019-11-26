Не спеши взрослеть: дочь Оли Поляковой заинтриговала вопросом о любимом

При этом на фото Маша Полякова игриво улыбается в камеру
Дочка Оли Поляковой едва ли не каждый день балует многотысячную аудиторию поклонников новыми постами. Отметим, что 14-летняя Маша Полякова развивается на данный момент в роли блогера (у девушки более 116 тыс. подписчиков в сети instagram). При этом сама “Королева ночи” неоднократно повторяла - ей очень нравится, что у ее дочери есть коммерческая жилка, и уже в свои 14 лет Маше удается неплохо зарабатывать на блоге.
Кроме того, старшая дочка украинской исполнительницы также пробует себя в роли модели. Напомним, что этим летом Полякова-младшая была одной из участниц модельного лагеря в Греции. Кстати, наставницей Маши и других девочек выступила украинская топ-модель Алла Костромичева. Не удивительно, что в последнее время Маша устраивает себе различные стильные фотосессии.
На последних фото дочка певицы подарила поклонникам лучезарную улыбку. Девушка позирует в теплом кашемировом свитере, а также трендовой юбке с анималистичным принтом. Из аксессуаров - массивные золотые серьги.
Однако больше всего подписчиков Маши заинтриговала подпись к фото.
“Скажите, а у вас есть любимый человек?” - интересуется Полякова-младшая.
Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Отметим, что весной этого года в сети активно обсуждали молодого человека дочери Поляковой. Парень Маши Поляковой являлся ее ровесником, имя - Максим. Ранее юноша говорил, что они с Машей знают друг друга давно - с первого класса.
"Итак, мы с Машей бывшие одноклассники, знакомы с первого класса. И до четвертого класса учились вместе, после этого я ушел в другую школу. Но все равно мы иногда гуляем и проводим время вместе", - отметил он.
Однако со временем “любовная история” Маши Поляковой “затихла”. И на данный момент пока неизвестно, есть ли у девушки парень.
А вот поклонники Маши поспешили прокомментировать ее новые фото:
Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova
Напомним, ранее дочки Оли Поляковой сразили модным дефиле в блестящих мини-платьях и с распущенными волосами.