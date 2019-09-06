"Создаю волны": Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку

Певица поделилась эффектным кадром со съемки для глянца
Надя Дорофеева - яркая и эффектная девушка, которая не боится экспериментировать со стилем и примерять на себя дерзкие и откровенные образы. Недавно певица во второй раз украсила обложку глянцевого журнала, позируя в пикантном мини-платье с оголенным плечом. Артистка решила показать еще один кадр из той фотосессии, на котором она притворилась соблазнительной русалкой.
Певица опубликовала на странице в Instagram новое фото, на котором она игриво позирует, полулежа на полу. Надя позирует в бежевом топе с рукавами и полупрозрачной юбке, усыпанной пайетками, через которую просвечивается ее нижнее белье. Роскошные локоны она оставила распущенными и они красиво ниспадают на плечи. К слову, красотка запечатлена босиком.
"Создаю волны", - подписала публикацию Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Отметим, что эта фраза является отсылкой к песне Нади и Монатика "Глубоко".
Фолловеры пришли в восторг от такой красивой русалки и засыпали артистку комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)
Напомним, Надя Дорофеева соблазнила дерзким образом, позируя с чупа-чупсом во рту.
Кстати, Надя Дорофеева проговорилась о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом. Она рассказала о приступах ревности и даже посещала психолога.