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"Создаю волны": Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.09.2019 - 14:37
"Создаю волны": Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась эффектным кадром со съемки для глянца

Надя Дорофеева - яркая и эффектная девушка, которая не боится экспериментировать со стилем и примерять на себя дерзкие и откровенные образы. Недавно певица во второй раз украсила обложку глянцевого журнала, позируя в пикантном мини-платье с оголенным плечом. Артистка решила показать еще один кадр из той фотосессии, на котором она притворилась соблазнительной русалкой.

Певица опубликовала на странице в Instagram новое фото, на котором она игриво позирует, полулежа на полу. Надя позирует в бежевом топе с рукавами и полупрозрачной юбке, усыпанной пайетками, через которую просвечивается ее нижнее белье. Роскошные локоны она оставила распущенными и они красиво ниспадают на плечи. К слову, красотка запечатлена босиком.

"Создаю волны", - подписала публикацию Дорофеева.

&quot;Создаю волны&quot;: Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что эта фраза является отсылкой к песне Нади и Монатика "Глубоко".

Фолловеры пришли в восторг от такой красивой русалки и засыпали артистку комплиментами.

  • Как можно быть такой красивой? Сегодня я русалка я создаю волосы
  • Ты волнуешь меня
  • ты такая красивая...надо постоянно что то делать.. ты хоть высыпаешся???
  • Нереально красивая
  • Красные волосы и хвост, настоящая Русалочка
  • такая русланка только одна на всю планету
  • Голливудская улыбка Нади
  • Волны любви и позитива)
  • Русалочка моя любимая
  • Оставайтесь такой же красивой и талантливой, вы всегда в нас создаёте волны

&quot;Создаю волны&quot;: Надя Дорофеева перевоплотилась в соблазнительную русалку

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, Надя Дорофеева соблазнила дерзким образом, позируя с чупа-чупсом во рту.

Кстати, Надя Дорофеева проговорилась о сложностях в отношениях с мужем Владимиром Дантесом. Она рассказала о приступах ревности и даже посещала психолога.

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