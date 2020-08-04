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Созданы друг для друга: Осадчая и Горбунов очаровали романтикой для двоих в Турции

Автор: Ольвия Агаркова

Супруги на отдыхе решили посвятить время только друг другу

Катя Осадчая со старшим сыном Ильей, мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном отправились на семейный отдых в Турцию. Ведущие получили возможность полноценно расслабиться, искупаться в чистом море и понежится на солнце в свое удовольствие. Пара не забывает о романтике, тем более обстановка сама располагает к тому, чтобы уединиться и насладится обществом друг друга.

Ведущая с мужем показала совместное фото, на котором супруги позируют в total white –образах. Катя надела короткое белоснежное легкое платье, а Юрий – классическую футболку-поло и шорты. На еще одном кадре пара запечатлена во время романтического ужина на пляже.

"В батьків теж може бути пару годин на себе, поки Іван досліджує дитячий клуб", - подписала атмосферные фото ведущая. Под романтичными кадрами комментаторы оставляли не менее трогательные пожелания и восхищались счастливыми супругами.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на романтрический ужин на пляже (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая засветила декольте в эффектном наряде и раскрыла секрет своего гардероба

  • Прекрасна пара!
  • Щасливі ! Гарного відпочинку!
  • Чудові! Гармонійна пара! Щастя вам!
  • Замечальная пара!
  • Вы созданы друг, для друга
  • Классные какие! Счастливые!
  • Гармоничная пара
  • Гарні
  • Які ж ви класнючі, такі гармонійні та щирі, многіє літа вашій родині від душі
  • Неймовірні

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая поздравила старшего сына Илью с Днем ангела и показала совместное фото с именинником, правда, парень был развернут к камере спиной – юноша не любит фотографироваться и не стремится к публичности.

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