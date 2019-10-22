Создает мне счастье: Потап рассказал об отношениях с Каменских после свадьбы

После своей пышной свадьбы в мае этого года Настя Каменских и Потап стали намного откровеннее - ведь им больше не приходится скрывать свои отношения. Артисты с удовольствием делятся в сети романтическими, а порой и пикантными совместными фото и моментами из своей жизни. Кроме того, певица рассказала в интервью о переменах после свадьбы и о том, как ей удалось привить мужу любовь к спорту и здоровому образу жизни. Продюсер также решился на откровение и в передаче "Ходят слухи" поведал об отношениях с любимой женщиной после официального заключения брака.

Потап уверен, что если Настю спросить, делает ли она его счастливым, она ответит "да" - и будет права.

"Я знаю, что Настю если спросить, создает ли она счастье мне, она ответит "да", потому что потрясающим оказалось наше соединение и как людей, которые работают вместе, и как людей, которые друг в друга влюблены. Мы вчера как дети с ней дурачились на кухне. Она вернулась с какой-то вечеринки с огромными накладными волосами, на высоченных каблуках, с мушкой здесь (на лице, - прим. ред.). Совсем другая девочка, из инста-телок таких. Боже, как она мне понравилась! Мы веселились с ней, получали максимум удовольствия", - поделился шоумен.

Видео: youtube.com/Ходят Слухи

Он также рассказал, что они стараются найти время, чтобы просто побыть вдвоем, погулять на природе.

"Она готовит, мы вместе занимаемся спортом, собачкой. Выделили недавно время, пошли в парк. Менеджеры созвонились наши, и мы смогли с ней погулять три часа по парку. Мы собрали листики, каштаны. В общем, какие-то такие вещи классные. Очень клево", - отметил довольный мужчина.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Потап заявил, что "брюнетка с карими глазами" - его любимый типаж, и сделал комплимент ведущей программы Рамине: "Твоему парню повезло".

Напомним, что Потап недавно выпустил лирический альбом MISHA, который посвятил любимой жене Насте Каменских. В композициях он рассказывает историю их любви и становления отношений. Заглавной песней пластинки стал трек CHINA, клип на который порадовал поклонников рэпера.

Мы также сообщали, что Настя Каменских устроила Потапу эффектную осеннюю фотосессию. Рэпер восхитил похудевшей фигурой и помолодевшим внешним видом.