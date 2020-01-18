Союз двух родственных душ: Настя Каменских растрогала романтикой с Потапом

Парочка наслаждается романтикой на отдыхе в Мексике
Звездная пара Настя Каменских и Потап продолжают наслаждаться отдыхом в любимой Мексике - влюбленные проводят время у океана, не забывая при этом о тренировках и утренних пробежках. Певица регулярно меняет яркие луки и хвастается аппетитной фигурой в купальнике - более того, она даже снялась для мексиканского Playboy! А на новом снимке в своем Instagram артистка растрогала романтикой с любимым и сделала нежное признание.
На фото Настя делает селфи, а Потап чувственно обнимает ее сзади за плечи. На певице - желтый верх от оригинального купальника с бахромой.
"Любовь - это союз двух родственных душ. Два идеально совпадающих человека. Найди свою любовь и никогда не теряй ее", - трогательно написала Каменских на английском языке.
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)
Ранее она показала полностью свой эффектный аутфит - Настя дополнила желтый топ джинсовыми мини-шортами, сапогами в ковбойском стиле и цветастой накидкой.
"Счастье — это стиль жизни. Найди его и живи им", - поделилась мудростью исполнительница.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
А на закуску Настя опубликовала жаркое видео, на котором запечатлена в уличном душе в купальнике. В кадре девушка нежится под струями воды и чувственно смотрит на камеру.
Видео: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Пользователи сети умиляются счастью Насти и Потапа и оставили множество душевных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
К слову, Потап и Настя Каменских даже на отдыхе не забывают о спорте и делятся соответствующими кадрами с подписчиками в сети.