Чтобы не сойти с ума: Надя Дорофеева показала свои нескучные хроники карантина

Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом прислушалась к советам медиков и решила придерживаться карантина, чтобы обезопасить себя от заражения опасным коронавирусом. Пара полгода назад переехала в собственный частный дом, поэтому имеет возможность провести время на свежем воздухе. Так, в очередном выпуске DoDo VLOG'а на одноименном YouTube-канале певица показала, как коротает свободное время и чем она занята.

Звездная пара решила провести день с друзьями – блогерами и рестораторами Мишей и Дашей Кацуриными.

"Мы с утра пораньше решили сделать медитацию. Это был мой второй опыт. Чтобы не сойти с ума дома, делайте медитацию, это очень прикольно", - поделилась впечатлениями артистка.

Надя Дорофеева с подругой (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Мужчины решили побаловать своих женщин вкусным завтраком. Они приготовили гуакамоле, тосты и даже дали несколько кулинарных советов.

Кроме того, Владимир и Михаил придумали и исполнили песню о вирусах и сняли аматорский клип. "Это гениально", - подбодрила Надя новоиспеченный дуэт.

Затем веселая компания отправилась на машине к озеру. "Подышать свежим воздухом и, конечно, соблюдать дистанцию", - пояснила Надя.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Ужинали друзья также вместе. "Вова сегодня выдержал дието-день и готовил весь день!" - рассказала Надя. "Борщ. 5 литров", – похвастался артист.

Надя провела для поклонников прямой эфир вместе с Вовой, а затем записала обращение, где поделилась своими мыслями об эпидемии коронавируса и царящей вокруг обстановке.

"Сегодня, по-моему, 4 день, как я дома. Вчера было супер-весело, супер-классно. И позавчера и позапозавчера. Но сегодня пришло такое состояние волнительное, потому что много новостей о заболевших... Нужно держаться и нужно не паниковать. А второе - нужно перестраивать свой мозг на то, что карантин будет долгим. Слава Богу, что есть Интернет и мы может отвлекаться и развлекаться", - высказалась девушка и призвала серьезнее относиться к ситуации и с умом тратить свободное время.

Видео:YouTube/ DoDo VLOG

Ранее Надя Дорофеева засветила на камеру стройное тело в нижнем белье.