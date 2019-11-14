"Советовалась с Лободой": Регина Тодоренко рассказала о материнстве и отношениях с мужем

Регина Тодоренко - настоящая женщина-энерджайзер, которая успевает все: растить маленького ребенка, много и успешно работать над собственными шоу, а также уделять время мужу Владу Топалову и путешествовать. Недавно ее усилия были оценены по заслугам - телеведущая стала "Женщиной года" по версии журнала Glamour, а чуть ранее получила заветную премию ТЭФИ. В интервью Glamour она рассказала, как ей удается все совмещать, с кем она советовалась перед рождением сына и какие у них отношения с супругом.

Регина призналась, что ей хочется много детей и при этом нравится быть работающей мамой.

"Я родила. Я ­обрела семью,­ и у меня изменились приоритеты. Я стала сентиментальной и ответственной. Коэффициент материнства во мне неожиданно­ высок. Я такая любящая мамка, которая хочет еще десять детей. И мне нравится лавировать между ­работой и семьей­, потому что я от одного беру энергию и переношу в другое. Эта энергия может быть разной, иногда мы с Владом ругаемся, потому что у нас очень разные взгляды на жизнь и воспитание. Но постепенно все выравнивается", - поделилась ведущая.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (glamour.ru)

По словам Тодоренко, когда она не была уверена, стоит ли выходить на работу через несколько месяцев после рождения ребенка, она попросила совета у певицы Светланы Лободы, которая успешно совмещает концертную деятельность с наличием двоих детей. В итоге та очень повлияла на ее решение - и Регина очень быстро вернулась к работе, а сын ждал ее в гримерной.

"Год назад я советовалась со Светой Лободой: "У меня мало знакомых артистов, которые успевают и много работать, и проводить время с семьей. У меня через месяц родится сын, через два с половиной я должна выйти на работу на канале "Пятница!" в проекте "Мейкаперы". У меня там двадцать с чем-то смен. Как ты думаешь, стоит ли соглашаться?" Света мне ответила: "Через два с половиной месяца, ты сошла с ума? С первенцем нужно хотя бы полгода побыть вместе, чтобы понять, на каком языке говорит твой младенец. Это важно для взаимопонимания в будущем". А потом она немного подумала и сказала: "А знаешь, ты девочка смышленая, разберешься быстро. Если хочешь, то работай". Она сильно повлияла на мое решение. Я согласилась на съемки, а потом себя проклинала. Но если ты попал в этот механизм, ты никак не можешь из него выпасть. Шестеренки закрутились. Я понимала, что мне сложно, что ребенок живет в гримерке. Оказалось, я не из тех мам, что могут оставить ребенка дома с няней или бабушкой. Мне нужно было, чтобы он всегда был рядом. Я решила, что, в конце концов, у меня такой образ жизни, он и дальше будет таким, и, наверное, моему ребенку стоит приспособиться. Возможно, он будет более стрессоустойчивым, возможно, он будет сильнее, чем я. И тогда чувство вины трансформировалось в чувство гордости", - откровенно рассказала телезвезда.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (glamour.ru)

Регина иногда удивляется, как они смогли сойтись с мужем - ведь они такие разные.

"До сих пор не понимаю, каким образом этот пазл мог сложиться! Раз в неделю мы задаем друг другу этот вопрос, ведь у нас разные политические взгляды, разное миро­воззрение в принципе. Я человек-­хаос, он — педант. У меня стоит чемодан неразобранный неделю, из которого я подтягиваю какие-то чистые вещи. Для него это шок — у него все майки по цветам. Но если говорить о воспитании, то ему очень нравится, как я воспитана, и тут у меня большой кредит доверия. Он пытается больше прислушиваться ко мне, быть мягче, хотя он очень строгий и резкий. А я читаю много литературы, советуюсь с мамой. Мои родители воспитали самостоятельных людей. Я переняла модель жизни мамы и папы: они всегда много работали — и я с первого класса начала вместе­ с ними приходить в семь вечера, после театральных кружков и ­музыкалки", - говорит артистка.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Наталья Могилевская сделала похвальное признание о Регине Тодоренко после их встречи на Танцы со звездами 2019. Певица заявила, что "эта девочка далеко пойдёт".