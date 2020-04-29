ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски показала идеальное тело в пикантном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2020 - 21:27
Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски показала идеальное тело в пикантном наряде
Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Девушка запускает новую линию своего бренда

Эмили Ратаковски, которая регулярно радует поклонников новинками своего бренда Inamorata, готова представить очередную линию. В этот раз фанатов ждут яркие комплекты: полупрозрачные топы и крошечные стринги с принтом. Узор состоит из изображения обнаженного женского тела – эскиз рисунка сделал отец Эмили, когда она запускала линию сережек. Образ, напоминающий фигуру самой Ратаковски, так пришелся по душе знаменитой модели, что стал негласным символом ее бренда.

Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски показала идеальное тело в пикантном нарядеОна совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски показала идеальное тело в пикантном нарядеОна совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски показала идеальное тело в пикантном наряде

Ратаковски анонсировала новые вещи своего бренда (фото: instagram.com/emrata)

Девушка опубликовала несколько кадров в топах разных оттенков, которые, разумеется, рекламирует сама. Правда, в этот раз на фото не видно ее лица. По всей видимости, акцент таким образом было решено сделать на пышных формах и тонкой талии самой модели. «Ну что, вы готовы? Новинки будут на этой неделе», – написала Эмили под серией соблазнительных кадров. Откровенными их делает не только полупрозрачный материал, сквозь который можно отлично рассмотреть обнаженную грудь 28-летней красавицы, но и эффектные позы и ракурсы. Поклонники принялись писать звезде, как невероятно идеальна ее фигура и что они давно ждали пополнения коллекции Ратаковски.

На странице бренда была опубликована фотография, где Эмили предстала во всей красе, глядя в камеру дерзко и призывно. «Новая коллекция будет на этой неделе», – сообщила Эмили. «О, мы просто нуждаемся в этих вещах», «Это невероятно», «Я не могу дождаться», – пишут фолловеры звезды. Что ж, неудивительно, что Ратаковски легко завоевала любовь фанатов по всему миру и получила звание одной из самых успешных бизнесвумен на свете.

Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски показала идеальное тело в пикантном наряде

Новая линия Эмили, как всегда, соблазнительна (фото: instagram.com/emrata)

Как и многие ее коллеги, которые занялись выпуском собственных линий купальников и белья, она не переставала работать даже во время карантина. Девушка периодически радовала фанатов стильными съемками и напоминала о необходимости делать покупки заранее – лето скоро. Чтобы вдохновить поклонниц, она демонстрировала свои горячие фото в соблазнительных купальниках с пляжа. Как видим, эффект от такой рекламы налицо!

Уже 20 недель: Джиджи Хадид ждет ребенка от своего возлюбленного Зейна Малика Пляжный ангел: Алессандра Амбросио демонстрирует совершенное тело в стильном летнем образе
Новости Украины модель
Styler
On Top