Она совершенна: полуобнаженная Эмили Ратаковски показала идеальное тело в пикантном наряде

Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)

Девушка запускает новую линию своего бренда

Эмили Ратаковски, которая регулярно радует поклонников новинками своего бренда Inamorata, готова представить очередную линию. В этот раз фанатов ждут яркие комплекты: полупрозрачные топы и крошечные стринги с принтом. Узор состоит из изображения обнаженного женского тела – эскиз рисунка сделал отец Эмили, когда она запускала линию сережек. Образ, напоминающий фигуру самой Ратаковски, так пришелся по душе знаменитой модели, что стал негласным символом ее бренда.

Ратаковски анонсировала новые вещи своего бренда (фото: instagram.com/emrata)

Девушка опубликовала несколько кадров в топах разных оттенков, которые, разумеется, рекламирует сама. Правда, в этот раз на фото не видно ее лица. По всей видимости, акцент таким образом было решено сделать на пышных формах и тонкой талии самой модели. «Ну что, вы готовы? Новинки будут на этой неделе», – написала Эмили под серией соблазнительных кадров. Откровенными их делает не только полупрозрачный материал, сквозь который можно отлично рассмотреть обнаженную грудь 28-летней красавицы, но и эффектные позы и ракурсы. Поклонники принялись писать звезде, как невероятно идеальна ее фигура и что они давно ждали пополнения коллекции Ратаковски.

На странице бренда была опубликована фотография, где Эмили предстала во всей красе, глядя в камеру дерзко и призывно. «Новая коллекция будет на этой неделе», – сообщила Эмили. «О, мы просто нуждаемся в этих вещах», «Это невероятно», «Я не могу дождаться», – пишут фолловеры звезды. Что ж, неудивительно, что Ратаковски легко завоевала любовь фанатов по всему миру и получила звание одной из самых успешных бизнесвумен на свете.

Новая линия Эмили, как всегда, соблазнительна (фото: instagram.com/emrata)

Как и многие ее коллеги, которые занялись выпуском собственных линий купальников и белья, она не переставала работать даже во время карантина. Девушка периодически радовала фанатов стильными съемками и напоминала о необходимости делать покупки заранее – лето скоро. Чтобы вдохновить поклонниц, она демонстрировала свои горячие фото в соблазнительных купальниках с пляжа. Как видим, эффект от такой рекламы налицо!