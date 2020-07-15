Она совершенна: Кайли Дженнер восхитила роскошной фигурой в платье-платке с пикантным вырезом

Instagram-звезда и бизнесвумен, 22-летняя Кайли Дженнер, видимо, устала от карантинного заточения. Девушка отправилась насладиться лучшим летним отдыхом на берег океана, чтобы вдоволь накупаться в соленой воде и надышаться свежим бризом. Ну и, конечно же, похвастаться своими роскошными нарядами и не менее роскошными формами.

Кайли Дженнер наконец отдыхает (фото: instagram.com/kyliejenner)

Так, на новых фото в своем аккаунте в Instagram она показала шикарные пейзажи и берег океана. Звезда не поставила геолокацию, поэтому поклонникам осталось только гадать, именно отдыхает их любимица.

Кайли позирует в новом необычном наряде: ультрамодном платье с множеством разрезов, начиная от ключиц, с запахом, напоминающем платок с турецкими узорами. На лбу у нее красуются белые очки, которые прекрасно оттеняют ее загорелую кожу. На снимках, котореы она опубликовала в своем микроблоге, Дженнер кокетливо выставила ногу и улыбается: видно, что настроение у нее превосходное. Выглядит она невероятно соблазнительно.

Новый образ девушки понравился ее поклонникам (фото: instagram.com/kyliejenner)

«Спасибо, Боже, за еще один прекрасный день», – подписала Кайли свои фото. «Кайли, детка, отдохни там за нас всех», «Какая красавица», «А дочка отдыхает с тобой, покажи и ее», – тут же отозвались ее верные фанаты. Что ж, Кайли умеет создать даже из простого пляжного образа настоящее событие для своих подписчиков.